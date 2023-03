inwi Days : la digitalisation des PME au cœur de la 11e édition (VIDEO)

La 11e édition des Inwi Days s’est clôturée, jeudi à Casablanca, avec une cérémonie de remise des prix au profit de startups qui proposent des solutions innovantes et matures aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur de la distribution.

Placée sous le signe de la « Retailtech », la 11e édition des Inwi Days Awards a primé quatre startups marocaines dont FMCG pour le 1er Prix (100.000 DH), Nouspo pour le second (70.000 DH), Smart Transformation (40.000 DH) pour le troisième, alors que Crescent a reçu le « Coup de cœur du public ».

À cette occasion, le manager Open Innovation chez Inwi, Mehdi Laachach, a souligné la richesse et la densité du contenu cette édition à travers laquelle le jury et les experts ont décrypté la thématique du Retailtech qui incarne à la fois des défis et des opportunités pour les entrepreneurs.

« Nous avons abordé plusieurs sujets intéressants et d’actualité, notamment la digitalisation des points de vente, les nouvelles solutions de paiement au niveau des commerces », a-t-il ajouté, notant que la compétition a reçu 240 candidatures, dont 10 présélectionnées pour au final récompenser 4 startups.

Les gagnants répondent de manière effective et intelligente aux problématiques posées aux commerçants dans le secteur de la distribution, et disposent d’un réel potentiel de maturité et de développement en termes de technologies disruptives telles que la Blockchain ou encore l’Intelligence Artificielle, a précisé Laachach.

Pour ce qui est du jury composé de personnalités des affaires, d’institutionnels, de financeurs et de représentants de l’opérateur Inwi, Laachach a expliqué que les principaux critères retenus sont le degré d’innovation du projet, l’existence de marché pour la solution proposée, la solidité de l’équipe et la qualité de ses compétences.

Les startups primées ont reçu une récompense financière et devront également être accompagnées dans le cadre du programme « Inwi Innov » pour développer davantage leurs projets, a-t-il déclaré.

Lors de cette édition, « Inwi Days » a rassemblé des participants et speakers de renom qui ont débattu des défis émergents du secteur tout en décryptant l’impact des avancées technologiques sur l’expérience d’achat.

« Inwi Days » reflète la vocation d’Inwi, en tant qu’opérateur innovant et engagé, à accompagner la consolidation et le développement de l’écosystème entrepreneurial au Maroc.