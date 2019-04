Inwi confirme son leadership en matière de technologie 5G

Premier opérateur “5G Ready” au Maroc, inwi confirme son leadership et son avance en matière de technologie 5G en participant à l’effort mondial de recherche et d’innovation et en contribuant activement au développement des standards futurs de la 5G au niveau international.

Dernier exemple en date : celui de Brahim Aamer, Manager Planification Radio chez inwi, et auteur (avec une équipe

de contributeurs industriels et scientifiques, marocains et internationaux) d’une innovation autour de “l’intelligence

artificielle appliquée à l’interface radio mobile”. Un travail de recherche validé par l’IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) et présenté lors du WCNC-2019, plus grand événement mondial dédié aux technologies de la communication sans fil et qui a eu lieu à Marrakech du 15 au 18 avril 2019.

“Concrètement, notre projet propose un algorithme qui permet de gérer les ressources radio 5G de manière automatique, autonome et auto-apprenante afin d’améliorer le débit offert aux utilisateurs et de réduire les latences en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. L’optimisation des ressources qui en résulte offre également une meilleure disponibilité du réseau et une meilleure efficacité énergétique”, explique Brahim Aamer.

C’est une contribution qui fait avancer l’industrie mondiale des télécommunications, et qui rend la technologie 5G plus performante à la fois pour les opérateurs en quête davantage d’efficience économique, et pour les utilisateurs soucieux du confort de leur navigation et de leur expérience de manière générale (débit, latence, etc.).

“Nous sommes conscients des opportunités et défis que posent la mise en œuvre des nouvelles technologies comme la 5G. La contribution de inwi, dans ce sens, se distingue par son caractère concret et applicable immédiatement aux réseaux mobiles”, conclut Mohammed Amor, Directeur Réseaux chez Inwi.

A.K.A.