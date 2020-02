Inwi adhère officiellement à la «Déclaration Numérique GSMA»

Inwi est le premier opérateur télécom marocain à devenir officiellement Membre de la « Déclaration Numérique » de la GSMA (Association nationale d’opérateurs de téléphonie mobile). Cette déclaration rassemble 82 dirigeants du monde entier en faveur d’un « leadership responsable à l’ère du numérique ».

La « Déclaration Numérique » est un mouvement trans-sectoriel de dirigeants qui vise à répondre à des défis majeurs liés à la digitalisation. Ses principes appellent les entreprises à respecter la vie privée des citoyens, à manier les données personnelles de façon sécurisées et transparentes, et à mettre en œuvre des mesures concrètes dans le but de contrecarrer les cybermenaces.

En signant cette déclaration, inwi confirme son engagement de contribuer, de manière juste, responsable et durable, à l’inclusion numérique de l’ensemble de la population.

L’adhésion de l’opérateur à ce mouvement s’inscrit dans la stratégie de inwi en termes de sécurité et de protection des données. Preuve en est le lancement par inwi du premier Cloud Souverain grâce auquel 100% des données informatiques sont stockées au Maroc en toute sécurité dans nos Datacenters.

Pour offrir le plus haut niveau de connectivité et de sécurité, inwi s’est notamment associé à des leaders mondiaux en la matière, pour offrir des services Cloud et de sécurité aux normes internationales, permettant aux entreprises marocaines d’accélérer leur transformation digitale.

Pour rappel, le lancement de la «Déclaration Numérique» avait eu lieu en janvier 2019 en marge du Forum Economique Mondial de Davos. Cette initiative est née dans un contexte marqué par des changements sans précédent au sein du monde numérique et qui impliquent à la fois les entreprises et les consommateurs.

Parmi les signataires, les CEO de grandes entreprises internationales telles que Ericsson, IBM, SK Telecom, Vodafone Group, Sony, Nokia et bien d’autres.

Lien vers la déclaration : https://digitaldeclaration.com/bios/nadia-fassi-fehri