inwi accompagne les entreprises marocaines dans leur transformation digitale (VIDEO)

Pour accompagner les entreprises marocaines dans leur transformation digitale, inwi organise, en partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), la 5e édition des «Rencontres Entreprises».

Top départ pour la 5e édition des «Rencontres Entreprises», organisée par l’opérateur télécom inwi, en partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM). Au fil des ans, cet événement est devenu incontournable dans le cadre de l’accompagnement des entreprises marocaines dans leur transformation digitale.

Meizar Reda, directeur commercial PME chez inwi, assure que l’opérateur est «un acteur de référence dans l’inclusion numérique au Maroc. Il s’est engagé, depuis plusieurs années, dans un processus constant de digitalisation des entreprises. Ces rencontres proposent une plateforme qui porte sur l’ensemble des informations et pratiques essentielles à la digitalisation et à l’accélération de la transformation des entreprises».

De son côté, JeanCharles Damblin, directeur général de la CFCIM, déclare que «nous sommes partenaires de cet événement, pour la cinquième année consécutive. Notre volonté est de participer avec inwi à son action d’accompagnement des entreprises.

En effet, nous sommes au cœur des préoccupations des entrepreneurs. Justement, il y a une obligation, aujourd’hui, de se digitaliser. Nous sommes intimement convaincus que les débats qui vont avoir lieu dans le cadre de ces rencontres et les solutions qui seront proposées répondront aux attentes des entrepreneurs que la Chambre accompagne dans son cercle composé de 4.000 adhérents».

Ainsi, comme à l’accoutumée, la 5e édition des «Rencontres Entreprises» s’invite dans plusieurs villes du Royaume. Les experts de la transformation digitale repartent, en effet, en tournée pour aller à la rencontre des dirigeants d’entreprises et des entrepreneurs dans six régions du Royaume : Casablanca, Agadir, Tanger, Rabat, Fès- Meknès et Dakhla.

L’objectif étant d’offrir une plateforme permettant de soutenir et d’accompagner les opérateurs économiques dans leur processus de transformation et d’accélération digitales, tout en leur donnant l’opportunité de partager leurs meilleures pratiques et d’accéder à différents outils et informations nécessaires à leur digitalisation.

«Lors de ces rencontres, il y aura des ateliers de travail au cours desquels des experts de renom partageront avec les entreprises participantes les meilleures pratiques dans le domaine.

Je note, dans ce sens, qu’inwi soutient et accompagne au quotidien, depuis plusieurs années, les entreprises quel que soit leur secteur d’activité, dans leurs démarches de transformation digitale à travers des offres qui concernent le cloud et la cybersécurité, en proposant des solutions adaptées», explique le représentant d’inwi.

Dans le détail, les séminaires prévus dans le cadre de ces rencontres, qui se tiennent sur une demi-journée, ont déjà démarré le 26 mai à Casablanca. Ils s’adressent à un public de dirigeants de PME-PMI à travers des panels et keynotes qui abordent des thématiques concrètes et actuelles.

Citons, dans ce sens, le modèle cloud pour une transformation digitale adaptée, la transformation digitale de la fonction de management, la cybersécurité et acteurs de la confiance digitale, l’amélioration de l’expérience client par le digital ou encore la réinvention du business à travers la gestion et le traitement de Data. Pour rappel, en 2021, 480 entreprises de divers secteurs d’activité ont pu prendre part à la 4e édition des «Rencontres Entreprises».

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO