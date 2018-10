Investissements: rapprochement entre le Maroc et l’Allemagne

Le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement d’Allemagne ont signé, mardi à Berlin, une déclaration d’intention conjointe portant sur le lancement des discussions au titre du “Partenariat pour encourager les réformes”, dans le cadre de l’initiative du G20 “Compact with Africa”.

Cette déclaration d’intention a été signée par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, et le ministre fédéral de la Coopération économique et du Développement de la République fédérale d’Allemagne, Gerd Müller, en marge du Sommet du G20 sur l’investissement, tenu ce mardi dans le cadre du “Compact with Africa”, initiative lancée en 2017 par la chancelière allemande Angela Merkel.

Les deux responsables avaient auparavant eu un entretien durant lequel ils se sont félicités de la qualité des relations bilatérales qui témoigne de la place centrale qu’occupe le Maroc dans la politique de coopération allemande avec la Méditerranée. Le ministre marocain a souligné que ce partenariat donnera un nouveau souffle à la coopération maroco-allemande.

L’Initiative du G20 “Compact with Africa”, lancée par l’Allemagne lors de sa présidence du G20, vise à promouvoir les investissements privés notamment dans les infrastructures pour le développement économique durable de l’Afrique et la création d’emplois pour les jeunes.

Elle a également pour objectifs d’accompagner les pays africains dans la mise en place d’un cadre favorable aux affaires et dans le développement du secteur financier, en partenariat avec le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD).

Onze pays africains ont adhéré à cette initiative, à savoir le Maroc, le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.