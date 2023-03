Investissement vert : les experts nous disent tout (VIDEO)

TABLE RONDE / Investissement vert / Horizon press. Pour débattre de la thématique, Fatima Zahra El Khalifa, DG du Cluster EnR, Taoufiq Lahrach, DG délégué de Tamwilcom, Saïd Mouline, DG de l’AMEE et Tarik Haddi, DG de Azur partner.

Faire verdir son système est un processus complexe qui implique des changements radicaux dans les pratiques économiques, sociales et environnementales. Dans le contexte que l’on connaît, cette transition est essentielle pour assurer un avenir durable pour les générations futures. Face à cette exigence, les acteurs économiques marocains doivent donc prendre leurs responsabilités en adoptant des pratiques durables et en investissant dans des systèmes respectueux de l’environnement.

Concrètement, cela consiste à adopter une approche écologique pour réduire son empreinte environnementale et promouvoir des pratiques durables. Le processus de «verdissement» de son système commence par une réduction des consommations d’énergie, d’eau et de matières premières, et par la lutte contre le gaspillage, comme le souligne Saïd Mouline, directeur général de l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE).

Cette démarche peut être appliquée à différentes échelles, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’un gouvernement ou d’un individu. Dans tous les cas, l’objectif est de minimiser l’impact négatif sur l’environnement tout en maximisant les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Comme le souligne le DG de l’AMEE, «il est important de prendre en compte les nouveaux métiers et opportunités d’emplois dans l’économie verte, tels que le recyclage». Plus de détails dans cette vidéo.