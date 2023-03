Investissement vert: la recette signée Fatima Zahra Khalifa (VIDEO)

TABLE RONDE / Investissement vert. Le verdissement du système productif des entreprises est un processus complexe qui nécessite des investissements importants. Pour débattre de la thématique, Fatima Zahra El Khalifa, DG du Cluster EnR, Taoufiq Lahrach, DG délégué de Tamwilcom, Saïd Mouline, DG de l’AMEE et Tarik Haddi, DG de Azur partner. Fatima Zahra Khalifa, Directrice générale du Cluster ENR, a notamment déclaré:

«Avant, on était Cluster solaire, aujourd’hui on est ENR. Ça démontre justement l’importance d’être sur une démarche intégrée multi-technologies pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences et enjeux mondiaux. Mais ce qui est intéressant aussi, c’est que suite à l’élargissement de notre champ d’action, on ne s’est pas uniquement élargi en termes de filières. On est passé du solaire à l’éolien, au déchet, à l’eau… Mais on a aussi intégré une nouvelle catégorie, qui est très importante: le financement de la transition, qui concerne les banques et institutions de financement ».

Et d’ajouter: « Aujourd’hui, dans notre conseil d’administration, on a deux banques qui y siègent. On a aussi Tamwilcom, qui est présent dans notre comité scientifique. On ne peut plus aller tout seul dans cette démarche de transition, mais tous ensemble, chacun avec ce qu’il peut apporter. Et ce qui est important à souligner, c’est que ce n’est plus du tout un secteur d’experts ou dominé par une certaine catégorie de structures. C’est vraiment ouvert à tous ! Aujourd’hui, même la société civile cherche à contribuer, à comprendre et à intervenir à son niveau. Le cluster ENR aujourd’hui, avec cette évolution, suit la maturité du secteur et répond à ces nouveaux enjeux ». Voici la vidéo.