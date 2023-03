Investissement vert. Comment réussir la transition ? (VIDEO)

TABLE RONDE / Investissement vert / Horizon press. Les invités: Fatima Zahra El Khalifa, DG du Cluster EnR, Taoufiq Lahrach, DG délégué de Tamwilcom, Saïd Mouline, DG de l’AMEE et Tarik Haddi, DG de Azur partner.

«De nombreux acteurs de l’industrie textile et de l’embouteillage de plastique exigent désormais un certain pourcentage de matières recyclées dans leurs produits, ce qui crée de nouvelles opportunités pour les entreprises qui peuvent répondre à ces exigences», note Said Mouline.

Cependant, il est important de souligner que la transition vers une économie verte ne doit pas être uniquement motivée par les exigences des donneurs d’ordre, mais également par le respect des règles environnementales en vigueur dans notre pays. Ces règles, telles que «la loi sur l’air, la loi sur l’eau et la loi sur les déchets, sont nécessaires pour garantir la durabilité de notre économie et la protection de notre environnement», ajoute-t-il.

Verdir son système implique souvent des investissements financiers importants pour la mise en place de systèmes de traitement des eaux, de traitement des déchets et de production énergétique durable. Ces investissements peuvent toutefois être rentabilisés à long terme grâce aux économies réalisées sur les ressources et aux avantages économiques et sociaux liés à la transition verte. Vidéo.