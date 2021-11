Investissement: vent d’optimisme sur la Bourse de Casablanca

Les forts signaux de reprise affichés par l’économie nationale font souffler un vent d’optimisme tant convoité sur la bourse de Casablanca, où les investisseurs, toutes catégories confondues, abordent l’avenir avec confiance et sérénité.

En effet, les observateurs du marché confirment un fort rétablissement de la confiance des investisseurs en bourse, en parallèle avec des performances en nette amélioration des principaux indices boursiers.

Au troisième trimestre de l’année 2021, l’indice Masi a enregistré une forte hausse de 6,27% pour s’établir à 13.186,83 points, alors que le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides côtés à la place casablancaise, a gagné 6,41% à 1.081,33 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est adjugé 6,27% à 10.723,19 points.

Les performances YTD (Year To Date) de ces trois baromètres se trouvent ainsi placées à 16,83%, 16,93% et 16,68%.

Sans doute, ces performances sont annonciatrices d’un fort rebond du marché financier, après une période de vaches maigres, sur fond de crise sanitaire et économique, ayant impacté le moral des investisseurs.

Fin connaisseur du marché, Attijari Global Research confirme la poursuite de l’amélioration de la confiance des investisseurs envers le marché Actions. Son indice de confiance des investisseurs en Bourse (AGR ICIB) ressort à 67,4 pts en octobre dernier, en progression de +6,5 pts par rapport au mois de septembre.

Il s’agit d’un nouveau plus haut historique de cet indice et ce, depuis sa création en septembre 2011, précise AGR, qui qualifie la perception des investisseurs envers le marché Actions sur les trois prochains mois comme étant « plus sereine ». Toutes les catégories d’investisseurs ont franchi à la hausse la barre des 60 pts, et ce, pour la première fois depuis novembre 2017.

L’indice des Institutionnels & OPCVM locaux a affiché la plus forte progression, soit de +8,3 pts à 66,4 pts, l’indice des Acteurs de Référence s’est amélioré de +7,1 pts à 71 pts, l’indice des investisseurs Individuels enregistre une hausse de 4,8 pts à 69,8 pts et l’indice des Étrangers a enregistré » l’appréciation la moins soutenue, soit de 1,3 pts à 63,5 pts.

Dans le détail, 62% des investisseurs sondés par AGR s’attendent à une hausse de l’indice MASI sur les 3 mois à venir et 62,% des investisseurs prévoient une amélioration des volumes échangés en Bourse durant les 3 prochains mois contre 41% précédemment.

En outre, 65% des investisseurs sont prêts à investir une partie de leur « cash » sur le marché Actions et 56% des investisseurs anticipent des réalisations annuelles 2021 de bonne qualité de la part des sociétés cotées.

Les prévisions prometteuses de croissance pour l’année 2021 et 2022, et la solidité des indicateurs macroéconomiques, témoignent d’un climat économique stable et favorable aux opérateurs économiques. Ainsi, 68% des individus sondés sont confiants envers l’évolution du climat économique général sur les 3 prochains mois.

Le marché boursier national est certes l’un des piliers majeurs de la reprise, eu égard à sa contribution en termes de financement de l’économie et l’accompagnement des entreprises en quête de croissance.

Véritable baromètre de la santé de toute économie, la Bourse avec des performances si solides et des investisseurs en bonne humeur pourrait jouer pleinement le rôle qui lui incombe au service de l’économie nationale.

