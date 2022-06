Investissement touristique: les provinces du Sud du Maroc sous les projecteurs internationaux

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) a été l’invitée d’honneur du forum virtuel, organisé mercredi, dédié à la promotion de l’investissement touristique au niveau des provinces du Sud et plus particulièrement la région de Guelmim-Oued Noun.

Cet évènement d’envergure internationale, tenu en mode virtuel, a mobilisé près de 200 acteurs de haut niveau de la communauté d’investissement touristique nationale et internationale, indique la SMIT dans un communiqué.

Le mot d’ouverture et de bienvenue a été prononcé par Imad Barrakad, Directeur Général de la Société, qui a mis en exergue le potentiel touristique de la région et rappelé « les efforts engagés par le Maroc pour améliorer l’attractivité desdites destinations sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste ».

Cité par le communiqué, M. Barrakad a aussi souligné que la région de Guelmim « offre d’innombrables opportunités d’investissement touristique où l’innovation et la durabilité sont essentielles pour saisir l’immense potentiel de son patrimoine matériel et immatériel ».

Cette rencontre était, indéniablement, l’occasion d’influer positivement la communauté d’investissement nationale et internationale, de contribuer à la relance de la dynamique de l’investissement touristique au niveau de cette région, d’une part, et d’accroitre, d’autre part, la visibilité des opportunités d’investissement que recèle le secteur du tourisme et de l’hôtellerie marocain.

Dotée d’un programme riche et diversifié, cette conférence a réuni des panélistes de haut niveau et a constitué une plateforme de réseautage à travers la mise en relation des investisseurs étrangers dans les différentes filières touristiques de la région.

Ainsi durant la session dédiée à la présentation des opportunités d’investissement, la directrice Stratégie et Planification à la SMIT, Jihane Touzani, a déclaré que le Sud du Maroc se caractérise par sa diversité naturelle, faunistique et floristique, ses belles plages, ses montagnes, son désert, ses oasis qui lui procurent une place prépondérante dans le paysage touristique marocain.

Par ailleurs, le Groupe Azalai a témoigné du grand potentiel de la région en matière de développement non seulement de resorts mais aussi de projets touristiques culturels axés sur le développement durable. Aussi, le groupe a expliqué que plusieurs produits adaptés aux TPME touristiques sont existants et ne demandent qu’à être exploité au vu de la forte demande actuelle pour le tourisme de nature en cette période post crise sanitaire.

Le webinaire a connu également la participation d’experts nationaux et internationaux à l’instar de Fabio Nava, Vice President de Capital Markets, Ewan Cameron, Directeur Afrique, Westmont hospitality Group, Chris Nader, CEO Envi Lodges, Saurabh Chawla, CEO Selina Group ainsi que Paul Gardiner, Ceo Mantis Collection and Bear Grylls Location.

L’ensemble de ces acteurs et intervenants ont félicité le Maroc pour ces avancées économiques, politiques et sociétales remarquables le hissant ainsi au sommet des destinations à très forte valeur ajoutée et à haut potentiel.

L’organisation de ce webinaire fut une réelle occasion pour tourner les projecteurs vers le Maroc et plus particulièrement la Région de Guelmim-Oued Noun. Aussi, ce rassemblement a été l’occasion d’annoncer la tenue de l’African Hotel Investment Forum – AHIF- en novembre à Agadir.