Investir vert: pourquoi c’est important d’après Saïd Mouline (VIDEO)

TABLE RONDE / Investissement vert / Horizon press. Pour débattre de la thématique, Fatima Zahra El Khalifa, DG du Cluster EnR, Taoufiq Lahrach, DG délégué de Tamwilcom, Saïd Mouline, DG de l’AMEE et Tarik Haddi, DG de Azur partner.

Faire verdir son système est un processus complexe qui implique des changements radicaux dans les pratiques économiques, sociales et environnementales. Dans le contexte que l’on connaît, cette transition est essentielle pour assurer un avenir durable pour les générations futures. Face à cette exigence, les acteurs économiques marocains doivent donc prendre leurs responsabilités en adoptant des pratiques durables et en investissant dans des systèmes respectueux de l’environnement.

Concrètement, cela consiste à adopter une approche écologique pour réduire son empreinte environnementale et promouvoir des pratiques durables. Le processus de «verdissement» de son système commence par une réduction des consommations d’énergie, d’eau et de matières premières, et par la lutte contre le gaspillage, comme le souligne Saïd Mouline, directeur général de l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE).

Il précise: «de plus en plus d’entreprises embouteilleuses exigent désormais l’utilisation de plastique recyclé dans la fabrication de leurs bouteilles, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Par exemple, dans le secteur textile, le Fonds de dépollution industrielle (FODEP) a financé les premières stations d’épuration et de traitement des eaux, répondant ainsi aux exigences des donneurs d’ordre à l’échelle internationale». Vidéo.