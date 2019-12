Internet mobile: ce qui va changer avec Huawei

Huawei a également présenté à Munich sa nouvelle série phare Huawei Mate 30. Établissant de nouvelles normes dans tous les domaines, de la conception esthétique à l’ingénierie du matériel en passant par l’innovation logicielle, Huawei Mate 30 est le premier smartphone 5G de deuxième génération au monde.

Précision importante: Huawei Mobile Services et les applications HMS intègrent toutes les capacités de Huawei en matière de puce, de périphérique et de cloud, ainsi qu’un ensemble de services de base HMS (HMS Core), d’outils et de plates-formes pour le développement et les tests IDE. Associé aux applications et services tiers Huawei, HMS représente ainsi un écosystème Internet mobile intelligent destiné au plus de 570 millions d’utilisateurs de Huawei à travers la planète. À ce jour, 45000 applications ont déjà été intégrées à HMS Core, avec une augmentation annuelle vertigineuse de l’ordre de 65%. Et cet écosystème grandit année après année…

La 6G en route

Ce qu’il faut savoir également, c’est que Huawei maintient son positionnement pour être leader et poursuit son développement. Et pour cause, la croissance du groupe a atteint 25% de son CA entre janvier et septembre 2019. Huawei a vendu plus de 185 millions de smartphones au cours de cette période, avec des ventes en hausse de +26% par rapport à 2018. Chiffre qui veut tout dire: Huawei écoule en moyenne 20 millions de smartphones par mois!

Alors que la conjoncture est de plus en plus difficile, Huawei a déjà vendu 200 millions de téléphones cette année et a ainsi battu son record de ventes de l’an dernier. Notons enfin que Huawei se positionne comme “le” leader mondial des équipements 5G et pense déjà à la 6G.

Soufiane Laraki