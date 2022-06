Intelligence artificielle: LG conçoit des machines à laver innovantes

LG Electronics (LG) étend la disponibilité de ses lave-linge innovants à chargement frontal avec la ThinQ AI alimenté par le Direct Drive™ exclusif de l’entreprise à la plupart des marchés d’ici la fin de l’année. Grâce aux avantages de l’AI DD™, les nouveaux lave-linges sont capables de fournir un nettoyage approfondi mais doux en déterminant le poids et les caractéristiques du tissu de chaque charge pour offrir des résultats de lavage plus rapides et de meilleure qualité.

La technologie AI DD de LG exploite le big data de vingt mille informations liées à l’utilisation de la machine à laver et applique des réglages basés sur le volume et la délicatesse des vêtements de chaque charge de linge pour fournir le cycle de lavage le plus optimisé. Cela garantit un linge exceptionnellement propre à chaque fois, avec l’avantage supplémentaire d’une réduction de 18 % des dommages causés aux vêtements, prolongeant ainsi la vie de chaque garde-robe. *

La fonction TurboWash™ 360 de LG offre la commodité d’une journée de lavage plus courte sans compromettre la propreté, ne nécessitant que 39 minutes pour effectuer un cycle de lavage complet. Et la fonction 3D Multi Spray aide également à rendre les vêtements propres en moins de temps en projetant des jets d’eau dans quatre directions différentes simultanément pour une couverture plus efficace contre les taches. Les clients peuvent gagner encore plus de temps en associant le lave-linge LG AI DD ™ au LG MiniWash qui se place directement en dessous pour créer un système TWINWash™ permettant de traiter deux charges de linge à la fois.

Bénéficiant de la durabilité et de l’efficacité exigées par les consommateurs, les machines à laver LG AI DD™ offrent une cote énergétique efficace de A +++ -50 % en grande partie grâce à la technologie Inverter de LG, garantie par une garantie de 10 ans. Pour plus de confort d’utilisation, les laveuses LG AI DD™ peuvent être gérées à l’aide de commandes vocales à partir d’une enceinte AI connecté, ainsi que contrôlées et surveillées avec l’application mobile ThinQ.

« La combinaison de ThinQ AI avec la technologie éprouvée Direct Drive de LG offre des avantages pour les clients qui sont plus importants que tout ce qui a été fait dans l’évolution machines à labver au cours du siècle dernier », a déclaré Song Dae-hyun, Président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « C’est ce type d’innovation qui est nécessaire pour gagner le cœur et l’esprit des consommateurs qui n’attendent rien d’autre que le meilleur de leurs appareils ménagers. »