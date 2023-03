Intelcia fixe ses objectifs pour 2025 (VIDEO)

Karim Bernoussi, CEO et cofondateur d’Intelcia, était L’invité des Éco. Question: Vous êtes présent dans 17 pays, qu’en est-il de l’expansion à l’international ?

« En 2023, nous tablons sur un chiffres d’affaires de 830 millions d’euros avec l’objectif d’atteindre 1,5 milliard en 2025. À terme, nous allons doubler nos performances, c’est audacieux mais faisable. Nous voulons que le business captif de notre actionnaire soit en dessous de 30%, un objectif important pour assurer la diversité, la solidité ainsi que la valorisation de l’actif Intelcia.

Déjà, il faut noter que cet objectif n’est pas atteignable à travers de la croissance organique, mais à travers les acquisitions.

Dans ce sens, nous nous appuyons sur deux axes. Le premier est la diversification géographique : nous voulons être un acteur global, notamment avec le renforcement de notre présence aux États-Unis. Nous regardons également vers l’Europe centrale, surtout l’Allemagne.

Nous ciblons aussi le marché anglais, que nous pouvons desservir à partir de l’Égypte. Le deuxième axe concerne la diversification des métiers. Nous avons déjà entamé cet axe stratégique par le lancement d’Intelcia IT Solutions qui emploie aujourd’hui plus de 500 collaborateurs et a réalisé, en 2022, une vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2023, elle passera à 35 millions. Notre filiale IT représente donc une vraie carte à jouer sur le marché mondial ». Vidéo.