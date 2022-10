Institut Groupe CDG : Impulser les écosystèmes du tourisme

Dans ce contexte, pour relever le défi de la résilience et exploiter le plein potentiel de la phase de reprise actuelle, il devient essentiel d’innover et de placer la durabilité au centre des stratégies touristiques. Pour rendre une destination touristique durable, il lui faut être attractive en favorisant l’émergence d’écosystèmes et en enclenchant des politiques de marketing territoriales.

Pour réfléchir autour de ces éléments sous le thème « impulser les écosystèmes du tourisme », l’Institut Groupe CDG et Madaëf, le fonds d’investissement touristique du Groupe CDG, ont réuni, en format webinaire :

• Housna Medaghri Alaoui, directrice innovation & business transformation, Madaëf,

• Othmane Cherif Alami, président du Conseil Régional du Tourisme de la région de Casablanca-Settat, • Larbi Safaa, professeur à l’École Supérieure de Technologie d’Essaouira, Université Cadi Ayyad,

• Jean Luc Boulin, consultant en tourisme.

L’avenir des destinations touristiques réside de plus en plus dans la coordination intelligente des activités touristiques au sein d’écosystèmes coordonnés ou non coordonnés. Ces écosystèmes sont le fruit d’un processus de mise en synergie d’acteurs hétérogènes relevant des pouvoirs publics, des organismes nationaux décentralisés, délégataires de services publics et du secteur privé : hôtellerie, restauration, animation, transport… avec, pour ces derniers, des modèles d’affaires et des objectifs stratégiques propres. Cette hétérogénéité rend la constitution d’écosystèmes extrêmement complexe, qui doivent se construire par élargissement progressif jusqu’à intégrer l’ensemble des acteurs.

Toute cette chaine de valeur doit être capable de proposer dans le cadre d’un « parcours du voyageur », une offre intégrée de services aux touristes faisant de la qualité de la coopération entre les secteurs public et privé un pilier de la réussite de ces écosystèmes et, in fine, de la résilience du secteur touristique.

A cet égard, la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a inscrit le secteur dans sa vision du Maroc de demain en recommandant, entre autres mesures, le soutien aux initiatives entrepreneuriales, particulièrement pour le développement de TPME à portée locale.

C’est le choix qui a été fait par Madaëf, comme l’a rappelé Madame Housna Medaghri Alaoui, en initiant, en 2020, le programme entrepreneurial Madaëf Éco6, décliné sur cinq territoires – Taghazout Bay, Saïdia, Tamuda Bay, Al Hoceima et Fès – et à une activité spécifique, le golf. Au terme de cette première phase, le programme a retenu 75 projets sur près de 600 candidatures, permettant ainsi de jeter les bases des premiers écosystèmes touristiques coordonnés. À travers ce programme, Madaëf Eco6 a conforté son ancrage local à travers chacune de ses éditions, avec près de 80% de lauréats locaux. Ceux-ci bénéficient d’un certain nombre de services allant du programme d’accompagnement intensif par des experts, d’un accès au marché via les commandes des actifs hôteliers de Madaëf jusqu’à une prestation de fast-tracking administratif pour faciliter les relations avec les différentes administrations. Enfin, tous les lauréats bénéficieront de meeting-club aux fins de démultiplier les rencontres et stimuler les synergies au sein du programme.