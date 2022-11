Institut CDG organise un webinaire sous le thème « Repenser l’économie sociale et solidaire au Maroc »

Afin d’améliorer le potentiel de ce secteur, il s’agit de passer d’une logique de subsistance à une logique d’entrepreneuriat créatrice de valeur et d’emplois. Soucieuse de stimuler ce pilier de l’économie, la Commission spéciale sur le modèle de développement a établi un diagnostic en émettant les constats suivants :

Le tissu des acteurs existants souffre de difficultés classiques, qui sont amplifiées en raison de la taille des acteurs et d’un environnement faiblement stimulant. L’économie sociale est régie par une gouvernance et un cadre légal et réglementaire fragmentés qui génèrent un isolement et un manque de cohérence d’ensemble

À partir de ces constats, le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement a formulé un certain nombre de recommandations dont, notamment, l’intégration de l’économie sociale aux politiques économiques et la délégation des services publics à ses acteurs, la mise en place d’une gouvernance adéquate au caractère stratégique et transversal de l’économie sociale et à son ancrage territorial et la mise en place d’un cadre légal et réglementaire ouvrant la voie à la pleine reconnaissance et au développement de l’économie sociale au Maroc.

Il est donc question de structurer l’activité et de soutenir son développement afin d’en faire une vraie source de création de valeur et d’emploi tout en se donnant les moyens de l’encadrer légalement.

Le soutien au développement passe nécessairement par la facilitation de l’accès aux financements et leur diversification, par la professionnalisation des acteurs dans le but de renforcer la soutenabilité de leur business model et plus globalement par l’impulsion d’une dynamique d’ensemble claire et cohérente. C’est ainsi que la culture entrepreneuriale et l’innovation sociale pourront prendre forme.

Le webinaire est un moment d’échanges et il sera l’occasion pour les panélistes de formuler des messages forts à l’égard du potentiel que revêt l’économie sociale et solidaire tout en exposant les contraintes qui doivent être levées pour libérer les énergies et faire évoluer l’écosystème de manière encadrée et structurée pour en faire une source de création de richesses.