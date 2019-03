Inspiring Women: Intelcia rend hommage à ses femmes

Intelcia profite de la journée internationale de la femme pour réitérer son engagement en faveur de la mixité. A travers sa campagne “#Inspiring Women”, le Groupe met à l’honneur des portraits de femmes aux parcours aussi différents qu’inspirants et qui incarnent les valeurs et la culture du Groupe.

Intelcia, à l’image de son histoire, est une entreprise plurielle et fière de sa diversité. En effet, depuis sa création, le Groupe s’est construit autour de valeurs humaines fortes, parmi lesquelles la diversité et l’inclusion qui constituent des atouts majeurs et qui font partie intégrante de sa culture d’entreprise.

Dans sa quête d’excellence et de performance, Intelcia a su instaurer une réelle culture de la mixité et de l’égalité, portée au plus haut niveau de l’entreprise et partagées par tous ses collaborateurs, hommes et femmes, dans tous les pays. Aujourd’hui, chez Intelcia, il existe une quasi parfaite parité homme-femme dans l’ensemble de ses pays de présence. A l’échelle globale, les femmes représentent 51% des effectifs d’Intelcia. Au sein des équipes dirigeantes du Groupe, elles représentent plus de 30%.

S’appuyant sur sa diversité, Intelcia s’efforce de créer les meilleures conditions pour que chacun soit en mesure de trouver sa place, de faire valoir sa personnalité, ses talents, ses idées et son énergie.

Dans le cadre de la campagne #Inspiring Women, plusieurs collaboratrices prennent la parole pour témoigner de leurs parcours porteurs de valeurs chères à Intelcia et moteurs de leurs réussites. Femmes passionnées, leaders, ambitieuses et engagées, elles incarnent fièrement la culture et le modèle de management du Groupe.

