Insertion professionnelle des jeunes : lancement du programme « SABIL »

Youness Sekkouri ministre de l’Inclusion économique de la Petite entreprise de l’Emploi et des Compétences, a présidé ce vendredi 17 février, la cérémonie du lancement du programme « SABIL » en présence du Wali de la région Souss-Massa et du président de la région Souss-Massa.

Ce programme est financé par l’AFD « Agence Française de Développement » et l’Union Européenne, et porte sur l’amélioration et l’insertion professionnelle des jeunes issus du territoire au sein de trois Régions, Souss-Massa, Fès-Meknès et Béni Mellal Khénifra.

12.000 bénéficiaires dont 10.000 vers l’emploi salarié, et 2000 vers l’entrepreneuriat sont concernés dans la région de Souss-Massa.

Étalé sur une durée de 48 mois (à partir de 2022 jusqu’à 2025) ; ce programme vise également à la dynamisation, la structuration et l’opérationnalisation des écosystèmes de promotion de l’emploi en fonction des besoins des territoires.

Le programme « SABIL » cible les jeunes femmes et hommes issus du milieu périurbain et rural, âgés entre 18 et 34 ans, peu qualifiés, chômeurs de longue durée, jeunes inactifs et/ou engagés dans le secteur informel, ou jeunes NEETs.

De plus, « SABIL » intervient comme catalyseur d’appui au lancement des projets à haut potentiel, à savoir les petites et très petites entreprises ayant un potentiel pour monter dans la chaîne de valeur ou encore les TPE de moins de deux ans en difficulté.

Le déploiement du programme « SABIL » repose sur un processus opérationnel de concertation et de convergence entre les différentes parties prenantes, dont l’ANAPEC et les acteurs régionaux ; à cet effet Noureddine Benkhalil Directeur général par intérim de l’ANAPEC a présenté les principales composantes ainsi que les prochaines étapes de mise en œuvre.

Par ailleurs, Younes Sekkouri, a procédé avec Messieurs le Wali de la région Souss-Massa, le Président de la région Souss-Massa à la signature de conventions pour la création et la subvention de 1000 postes d’emploi au sein de l’entreprise Segula technologies.