Innov Invest: Dounia Boumehdi décrypte le programme (VIDEO)

TABLE RONDE. En quatre ans d’existence, le Fonds Innov invest a financé plus de 450 startups innovantes au Maroc, contribuant à la création de richesse, d’emplois et de brevets dans le pays. Zoom sur les avancées, dans le cadre du cycle de conférences « Éco Décodages » organisée par Horizon Press group, mardi 21 mars 2023, en partenariat avec Tamwilcom.

Au moment où le programme Innov invest est arrivé à échéance en 2022, Hicham Zanati Serghini, DG de Tamwilcom, a fait le point sur les résultats du fonds et les enjeux de sa nouvelle version, dénommée Innov invest 2.0. Il intervenait dans le cadre du cycle de conférences « Éco Décodages » organisée par Horizon Press group, mardi 21 mars 2023, à Casablanca, sous le thème «Quelles perspectives pour le financement de l’innovation au Maroc? ».

Et ce, avec la participation de Dounia Boumehdi, présidente de la commission d’amorçage de l’AMIC, Ghita Hanane, responsable Maroc de la SFI, Youssef El Alaoui, membre du conseil d’administration du Réseau Entreprendre Maroc, et Ali Sami, PDG de Blink Pharma.

Dounia Boumehdi rappelle que le programme Innov invest est une initiative lancée par l’ex-Caisse centrale de garantie (CCG) et soutenue par le gouvernement, la Banque mondiale et l’Union européenne pour faciliter l’accès au financement des PME et des startups innovantes au Maroc. Tous les détails dans cette vidéo.