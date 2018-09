Injaz organise la compétition nationale des Junior Entreprises 2018

INJAZ Al Maghrib a organisé mercredi 19 septembre à Casablanca la compétition Nationale de la Meilleure Junior Entreprise 2018 qui vient récompenser les cinq mois intenses d’activités entrepreneuriales de jeunes entrepreneurs en herbe.

Lycéens et étudiants universitaires, les jeunes en compétition sont issus des établissements d’enseignement publics marocains. Après plusieurs mois de formation au Company Program par des cadres d’entreprises bénévoles, ces jeunes viennent présenter leurs Junior Entreprises à un jury de professionnels, et concourir pour le prix prestigieux de la Meilleure Junior Entreprise 2018.

Après une première sélection régionale, sur les 198 Junior entreprises en compétition, 22 équipes étaient en lice dans 2 catégories : lycée et université. Les vainqueurs iront défendre les couleurs du Maroc à la Compétition Arabe organisée le 26 novembre au Koweït entre toutes les Junior Entreprises lauréates des 14 pays de la Région MENA.

Evénement représentatif de l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc, cette compétition qui a décerné 9 prix aux équipes lauréates, est une véritable consécration pour ces jeunes.

INJAZ Al Maghrib remercie les administrateurs et les partenaires qui se sont mobilisés pour récompenser les jeunes dans plusieurs catégories. 9 prix ont été attribués:

Le Prix de la meilleure Junior Entreprise Lycéenne a été remis par le Groupe Al Mada à la Junior Entreprise SAHTI FBALI du Lycée Ibn Yassamine de Casablanca pour avoir conçu une application de suivi des maladies chroniques. L’équipe a été encadrée par les bénévoles Mme Yacoubi, M. El Khaloufi d’Attijariwafa bank et le professeur Alia. Le Prix de la Meilleure Junior Entreprise étudiante a été attribué par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation professionnelle et de la recherche scientifique à l’équipe de ECO WATER de l’ENSA-Safi qui a été encadrée dans leur projet innovant d’arrosage automatique par les bénévoles M. El Mesnaoui de l’OCP, M. Elbourich du CRI et le professeur Atri. Le Prix Coup de Cœur du Public a été décerné par la CGEM à MAKE TO BECOME de la FSJES Ainchock-Casablanca. L’équipe, encadrée par le bénévole M. Timar d’Al Barid Bank, a conçu une plateforme pour la commercialisation des produits des coopératives. Le prix Recherche et Développement par Managem a été remis à PSYLIFE du lycée Abdelmaalek Saadi de Kenitra pour avoir développé avec leurs bénévoles Mmes Ouahbi et AKIF une application pour le suivi psychologique des élèves en période d’examen. Le Prix du Meilleur Service par Citi Bank Maghreb a été remis à l’équipe de DOUZANDI du lycée Moulay Youssef de Rabat pour avoir conçu une application pour l’hébergement des touristes chez les particuliers en zone rurale. Le Prix de l’Innovation de Boeing a été attribué à RED HOPE de l’USMBA – Fès encadrée par M. Belamarabet du CRI et le professeur Salwa Remmal . Les étudiants ont conçu une plateforme pour le don de sang. Le Prix I-Tech a été remis par INWI à Daily Tech de l’université Cadi Ayyad de Marrakech qui a créé une application pour mobiles d’indexation des produits en grande surface. Les étudiants ont été formés par le bénévole M.Arfane et le professeur Khaladi. Le Prix de l’Energie a été attribué par Vivo Energy Maroc à POL du Lycée Ibn Abdoune de Khouribga pour la création d’un chargeur avec détecteur et alarme en cas d’incendie. Les lauréats ont été formés par les bénévoles M. Aouadi et M. Toumart. Le Prix de l’Entreprenariat Responsable de UNICEF et la Coopération Canadienne a été attribué à KidsSchhool du Lycée Moulay Ismail de Meknes pour son application éducative pour enfants. L’équipe a été encadrée par les bénévoles M.Loukili et Mme Menouni.

INJAZ Al Maghrib remercie Mafoder et Hicham Lahlou pour avoir conçu et produit les trophées de la compétition, TNC et Saga Communication ainsi que les équipes de NUMA et de EMERGING BUSINESS FACTORY pour avoir coaché et préparé les jeunes et l’ensemble des jurés qui les ont évalués et encouragés.

S.L.