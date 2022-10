Injaz Al-Maghrib: inwi décerne le prix i-TECH lors des « Junior Company Awards »

Les « Junior Company Award 2022» ont récompensé 11 projets développés par des élèves et étudiants de différentes régions du Royaume. Partenaire de cette 15ème édition, inwi a décerné le prix « i-Tech » à la Junior Entreprise Future Empire

Le prix i-Tech de inwi récompense la meilleure junior entreprise ayant développée une solution axée sur le digital. Ce prix a été attribué cette année à Future Empire du lycée Mohammed Al Berdouzi à Salé et qui a conçu un jeu éducatif destiné aux enfants dans le but de développer leur compétence entrepreneuriale.

Les « Junior Company Award » sont issus du programme international « Company Program », adapté au contexte marocain par l’association INJAZ Al-Maghrib. Le Company Program est un parcours de création et de gestion d’entreprises destiné aux élèves et étudiants des établissements marocains de l’enseignement public.

Accompagnés par des cadres d’entreprises bénévoles, les élèves et étudiants marocains découvrent et se familiarisent, ainsi, avec tout le cycle de vie d’une entreprise : création de l’identité visuelle, conception du produit ou service, étude de faisabilité, business plan, placement des actions de la société, production, commercialisation…etc.

Aux termes de ce programme, les équipes participantes sont entrées en compétition nationales pour consacrer la Meilleure Junior Entreprise dans deux catégories : Lycée et Université. Cette année, plus de 3300 étudiants issus de plus de 60 établissements ont participé à la phase finale.

Le « Company Program » s’inscrit dans la continuité des initiatives conjointes menées par l’opérateur global inwi et l’association Injaz Al Maghrib au profit de la jeunesse marocaine.

Acteur majeur de la transformation digitale de l’économie marocaine, inwi participe, à travers ces initiatives, à la mise en avant de la nouvelle économie digitale et soutient la croissance des startups marocaines.