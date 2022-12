« Initiative audace » où quand DS Automobiles soutient l’art et la création

DS Automobiles affirme son soutien à l’art et la création et accompagne « Initiative audace » premier accélérateur de la mode marocaine à l’occasion de l’organisation de « Audace Showroom »

DS Automobiles s’allie à « Initiative Audace » avec toujours pour objectif la promotion des artistes, de la création et de l’innovation dans notre pays.

Incarnant parfaitement la jonction entre les mondes de la création, le luxe et les savoir-faire. DS Automobiles, transporteur officiel démontre son entière implication pour que l’esprit de création et d’innovation des jeunes créateurs marocains, puissent s’exprimer fortement au Maroc mais aussi au-dela des frontiéres de notre pays.

Parce que la création marocaine est riche et diverse, Initiative AUDACE s’est donnée pour mission de mentorer et d’offrir de la visibilité à des designers marocains pour leur ouvrir les portes de l’industrie de la mode et faire rayonner le Maroc et ses savoir-faire à l’international.

Initiative AUDACE est le premier accélérateur de la mode marocaine, lancé en 2021 par Youness Bouchida, un jeune entrepreneur marocain résidant à l’étranger. Il a pour mission d’accompagner les jeunes créateurs marocains dans le développement de leur marque, l’intégration de la durabilité et l’éthique dans leur création, afin d’atteindre le niveau de compétitivité mondiale requis.

Aujourd’hui Initiative AUDACE organise sa première édition d’AUDACE Showroom, à Rabat, du 2 au 4 décembre. Ce premier grand rendez-vous B-to-B de la création durable en Afrique sera exclusivement réservé aux professionnels de la mode et de la création ainsi qu’aux donneurs d’ordre nationaux et internationaux.

Au terme de l’événement, quatre Awards seront décernés pour récompenser les participants les plus méritants: