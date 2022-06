Ingénierie de l’Hydraulique: lancement d’un Master Spécialisé à l’Ecole Hassania des travaux publics

Dans la continuité de son offre de formation et au regard des enjeux importants de la gestion des ressources en eau, l’Ecole Hassania des Travaux Publics lance en octobre 2022 la première édition du Master Spécialisé d’Etablissement : Ingénierie de l’Hydraulique et des Ressources en Eau Conventionnelles et Non Conventionnelles (MSE-IHRE).

Ce Master Spécialisé de l’Ecole Hassania des Travaux Publics vient à point nommé pour conforter l’élan national, notamment suite à la mise en place du Plan National de l’Eau et du Nouveau Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation de 2020/2027 – présenté devant SM LE ROI MOHAMMED VI, Que Dieu le Glorifie, le 13 janvier 2020 et doté d’un budget global de 115,4 Milliards de dirhams.

Les contextes hydro-climatiques actuels du Maroc et des pays du bassin méditerranéen sont caractérisés par une augmentation de la température et de l’évaporation moyennes (conséquences du changement climatique), des sécheresses de plus en plus fréquentes et sévères, une baisse des précipitations et des apports en ressources en eau superficielles et souterraines, une forte surexploitation des nappes d’eau souterraines, un envasement important des retenues des barrages et une forte pollution. Ainsi, le Maroc se trouve dans l’urgence de placer la gestion, la préservation, la protection et la valorisation de ses ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles au centre de ses priorités nationales.

Ce master spécialisé constitue une autre concrétisation de cette vision clairvoyante et constitue une excellente opportunité pour dynamiser davantage le secteur de l’Eau au Maroc.

Ce master spécialisé s’adresse prioritairement aux titulaires d’un diplôme de master ou de doctorat scientifiques, aux cadres et ingénieurs aussi bien du Maroc que ceux des autres pays africains et arabes, désirant renforcer leurs compétences dans les domaines de l’Ingénierie de l’Hydraulique et des Ressources en Eau Conventionnelles et Non Conventionnelles.

Le Master Spécialisé de l’Ecole Hassania des Travaux Publics IHRE est encadré et assuré par d’éminents professeurs universitaires spécialisés de l’EHTP, ainsi que par des experts du milieu professionnel sous la Direction pédagogique du Pr. Mohamed SINAN, reconnu pour son expertise et par son expérience nationale et internationale dans les domaines de l’Ingénierie de l’Hydraulique, des Ressources en Eau et de l’Adaptation au Changement Climatique.

Pour allier théorie et pratique, le Master IHRE est conçu sous la forme d’un triptyque entre des cours interactifs, des travaux dirigés et pratiques, des conférences, des séminaires animés par des experts nationaux et internationaux et des sorties pédagogiques sur le terrain.

Renseignements pédagogiques Pr. Mohamed Sinan Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’EHTP Manager Pédagogique du MSE-IHRE Tél : +212 6 08 89 26 07 Mail : [email protected] [email protected] Inscription et informations administratives M. Yassine El Hakimi Global Initiatives Bureau d’études chargé du MSE-IHRE Tél : +212 6 61 20 62 69 +212 6 61 17 28 78 Mail : [email protected] [email protected]