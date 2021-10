Inflation: les prévisions de BAM

L’inflation devrait ressortir à 1,2% sur l’ensemble de l’année 2021 et s’établir à 1,6% en 2022, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib (BAM).

« Après une relative accélération à 1,6% en moyenne au deuxième trimestre de 2021 et à 2,2% en juillet, l’inflation est revenue à 0,8% en août en lien avec la baisse des prix des produits alimentaires à prix volatils. Dans un contexte marqué par le renchérissement des produits énergétiques, le redressement de la demande intérieure et l’accentuation de l’inflation importée, elle devrait ressortir à 1,2% sur l’ensemble de cette année et s’établir à 1,6% en 2022 », précise BAM dans un communiqué sanctionnant les travaux de la troisième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de 2021, tenue mercredi.

La composante sous-jacente devrait passer de 0,5% en moyenne en 2020 à 1,4% en 2021 et atteindrait 2,1% en 2022, fait savoir la Banque centrale.

S.L. (avec MAP)