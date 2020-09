Infinix: le Zero 8 débarque au Maroc

Le design extérieur du smartphone est devenu de plus en plus stéréotypé en raison des limitations de fonctionnalités et des habitudes des utilisateurs depuis sa naissance. Infinix pense qu’amener le public à embrasser les nouvelles expériences fantaisistes et esthétiques de la technologie en poursuivant les aspects artistiques et esthétiques, en réinterprétant le design extérieur des smartphones et en libérant la forte personnalité et la créativité artistique des utilisateurs sera l’une des directions importantes pour les smartphones dans le futur.

Avec son design extérieur extrêmement reconnaissable, le Zero 8 donne aux utilisateurs une impression visuelle profonde. Inspiré de la pyramide du Louvre : il absorbe l’essence de la conception de la mosaïque de diamant et génère des étincelles artistiques et esthétiques par la collision de lignes géométriques, qui a une grande tension visuelle et une grande force d’impact.

En plus, le Zero 8 adopte intelligemment un élément de design de Gem Cut: la caméra en forme de losange et le motif en diamant dans le panneau arrière sont mélangés, pour démontrer le penchant d’Infinix pour l’art, la mode et la technologie, et pour rendre le Zero 8 aussi brillant qu’un diamant.

Au-delà de l’esthétique, Le Zero 8 oui cache sous son design sublime un processeur performant qui n’est rien que le dernier né de la série G de MKT, le Helio G90T dédié essentiellement aux fans des jeux vidéo. Couplé avec 8G de Ram et 128G de stockage interne, le Zero 8 offre une fluidité d’utilisation à part.

Les caméras du Zero 8, derrière son appellation “Vision Master” sont uniques. Une quadruple caméra arrière de 64Mp et double caméra frontale de 48Mp. Avec la couche de stabilisation vidéo et stabilisation d’image, il permet d’avoir des photos et vidéos nettes et fidèles à la réalité.

Le Zero 8 est disponible en pré-commande exclusivement sur le site marchand de la marque ma.Xpark et les ventes officielles auront lieu à partir du 19 du mois courant chez l’opérateur téléphonique Orange ainsi que chez l’ensemble des revendeurs agréés au prix incroyable de 2799 Dhs.

M.S.