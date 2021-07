Infinix Hot 10S débarque au Maroc

Infinix, la marque de smartphones à croissance rapide qui est leader sur le segment du milieu de gamme avec des appareils ultra performants et accessibles à toutes les bourses, vient d’annoncer la sortie au Maroc de l’Infinix Hot 10S.

Ce smartphone ultra innovant vient étoffer la très populaire série Hot d’Infinix, en proposant toute une panoplie de fonctionnalités de premier ordre parmi lesquelles des performances de jeu remarquables, un très puissant processeur, une caméra haut de gamme, un système d’exploitation extrêmement fluide et une batterie haute autonomie (6000 mAh).

L’Infinix Hot 10S est livré avec un très performant processeur Helio G85 Octa Core 64 bits qui est soutenu par la technologie Mediatek HyperEngine pour une efficacité énergétique et une connectivité réseau améliorées. Il est en outre pris en charge par la technologie Dar-Link Game Boost qui améliore l’interaction de jeu et l’expérience d’affichage lors de l’utilisation de jeux tels que Call of Duty, Free Fire, Battlegrounds, Asphalt 9 : Legends, etc… Cette technologie de pointe garantit un affichage couleur de premier ordre, tout en élevant le panneau des performances tactiles. Vous faisant bénéficier de longues heures d’expérience de jeu et de divertissement, le Hot 10s reçoit une très performante batterie de 6 000 mAh pour une autonomie d’utilisation de premier plan. La batterie profite en plus de la présence du système de recharge rapide qui permet de recharger le téléphone à hauteur de 100 % en à peine 50 minutes.

Décliné en quatre coloris (Heart of Ocean, Morandi Green, 7 Degree Purple et 95 Degree Black), le tout nouveau Infinix Hot 10S est une véritable réussite en termes de design, de conception d’ensemble et de qualité de fabrication. Arborant une cosmétique et des lignes très modernes, le Hot 10s se caractérise par sa face arrière revêtue d’une finition en verre à motif «Diamond Cut Flow», en plus de la présence d’un bouclier en verre NEG à l’avant. Le téléphone se distingue également par son large écran HD+ Cinematic de 6,82 pouces (qui délivre un rapport écran/corps de 90,6% et qui affiche un taux de rafraîchissement de 90 Hz), ce qui lui garantit à la fois un affichage parfaitement immersif et une interaction extrêmement fluide entre les doigts des utilisateurs et l’écran. Le taux d’échantillonnage de 180 Hz de son écran permet en outre une réactivité tactile de premier ordre, ce qui représente un atout de choix pour les gamers qui pourront ainsi surperformer dans tous les jeux auxquels ils prendront part.

Le téléphone est équipé d’une triple caméra arrière haute définition de 48MP AI, en plus d’être doté d’une immense ouverture f/1,79, d’un flash LED quad et d’un capteur de profondeur 2MP qui permet de capturer de manière parfaite et efficace des plans extrêmement larges. À l’avant, le smartphone est pourvu d’une caméra selfie AI 8MP avec ouverture f/2.0, avec la présence de deux flash LED installés sur les côtés.

Notons enfin que l’Infinix Hot 10S est disponible chez tous les revendeurs agréés Infinix au prix de 1489 Dhs pour Infinix Hot 10S (4+64 G) et au prix de 1569 Dhs pour Infinix Hot 10S (4+128 G)