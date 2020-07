Infinix améliore considérablement la qualité de ses produits

Depuis début Juin, Infinix a multiplié les lancements de ses nouveaux produits dans tous les segments de prix. Les clients auront une multitude de choix qui répondront certainement à leurs exigences. Du S5 Pro, le premier smartphone au monde doté d’une caméra frontale de 40Mp, au Hot 9 Play équipé d’une énorme batterie de 6000mAh en passant par le Note 7, le premier smartphone d’Infinix avec un processeur G70 dédié aux gamers.

Le S5 Pro, une première mondiale

Le nouveau S5Pro est équipé de la première caméra frontale pop-up de 40Mp au monde. Une caméra qui non seulement permet de capturer des images de très haute résolution, mais elle offre également le luxe de profiter d’un écran full screen FHD de 6.35 pouces, sans notch ni perforation.

En plus, la caméra principale de 48 Mp soutenue par l’intelligence artificielle prend des photos et vidéos éloquentes même en faible luminosité. Elle permet aussi à travers son software intégré d’apporter des retouches inédites comme le modelage du corps.

Niveau design, le S5Pro est légèrement incliné dans les bords permettant une meilleure maitrise dans la main. Ses trois coloris inspirés de la nature feront certainement des heureux, notamment le vert foret, le violet et le bleu marine.

Le S5Pro est disponible au Maroc en deux versions, la 4G de RAM et 64G de stockage à 1899 dh et la 6G de RAM plus 128G de stockage à 2299. Il est mis en vente sur le site marchand d’Infinix Xpark https:/ma.xparkcom/ et dans les magasins agrées.

La série Note, la plus attendu par les clients

Ce nouveau Note devrait être le choix idéal parmi ses concurrents dans la même gamme de prix. Le Note 7 vient avec quatre camera arrière dont la principale est de 48Mp. Les autres objectifs nous permettent d’obtenir des photos en mode macro ou portrait et la quatrième qui est une vidéo caméra supporte la caméra principale pour obtenir des vidéos illuminées même en faible luminosité et sans flash.

De plus, le Note 7 qui est équipé de processeur Helio G70, qui a connu une mise à niveau de 90% sur la fréquence du processeur unique et une mise à niveau de 43% sur la fréquence du multi processeur par rapport à la version précédente, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de jeux, offrant un fonctionnement plus fluide et des temps de réponse plus rapides lors de la lecture des jeux ou en utilisant d’autres fonctions multimédias. Le Note 7 supporte la charge rapide de 18w. côté audio, le Note 7 est équipé de deux haut-parleurs stéréo produisant ainsi des sons forts et nets.

Le Note 7 est disponible en vente en ligne site marchand Xpark et sur la e-boutique d’Orange ainsi que dans les shops de l’opérateur Orange ainsi que chez tous les distributeurs agrées et chez l’opérateur Orange à partir de 1850 Dhs pour la version de 4G de Ram et 64G de stockage et la version de 6G de Ram et 128G de stockage à 2199Dhs.

Hot 9 Play, quand la batterie dure longtemps

Le tout nouveau HOT 9 Play d’Infinix incite les utilisateurs à débloquer un « plaisir illimité » dans la vie de tous les jours. A travers sa batterie de 6000mAh qui permet jusqu’à 3 jours d’utilisation non-stop. Le Hot 9 Play possède un grand écran waterdrop HD de 6.82 pouces, double caméra arrière de 13Mp ainsi qu’une caméra selfie de 8Mp. Il existe au Maroc en trois coloris magnifiques notamment le Quetzal Cyan, Midnight Black, Violet et Ocean Wave.

Le Hot 9 Play est mis en vente en ligne et dans les magasins agrées ainsi que chez l’opérateur téléphonique Orange. Sous la version de Android 10Go Il est disponible en deux versions, la première incluant un processeur Helio A25 couplé à 4G de Ram et 64G de stockage à 1499 Dhs et la deuxième version équipée du processeur Helip A22 avec une mémoire vive de 2G 32G de stockage interne à 1260Dhs.