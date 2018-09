Inédit: des chèques cadeaux à gagner avec Nissan !

C’est assez exceptionnel au Maroc et c’est du jamais vu ! Avec Nissan, vous pouvez désormais gagner des cadeaux ! Il s’agit du nouveau programme innovant de “Nissan Safir Club?”. Comment ça marche ? Rien de plus simple. On vous explique tout.

Vous l’avez compris, il s’agit d’une exclusivité Nissan. Une carte personnalisée d’adhésion vous sera octroyée et utilisable dans tout le réseau Auto Hall.

Votre adhésion au “NISSAN SAFIR CLUB”, vous permettra de recevoir deux coupons à offrir à deux personnes recommandées de votre part pour l’achat d’une voiture Nissan.

Lorsque l’une de ces personnes se présentera à notre show-room dans tout le réseau Auto Hall pour l’achat d’une voiture Nissan, le coupon NISSAN SAFIR CLUB donnera à vous ainsi qu’à la personne recommandée le droit à un chèque cadeau à consommer au service après-vente.

Le montant du chèque cadeau est déterminé en fonction de la voiture achetée par la personne recommandée. Regardez la vidéo pour plus de détails… et dépêchez-vous !!!