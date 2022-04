Industry Meeting Days 2022: la souveraineté industrielle du Maroc au cœur du débat (VIDEO)

Hier, à Tanger, s’est tenue la 4ème Edition Industry Meeting Days 2022, jumelée à la 2ème Edition des Industry Meeting Awards, en présence de plus de 700 convives. Organisée par Industricom Group, l’événement a été inauguré par les Ministres Ryad Mezzour de l’Industrie et du Commerce, Youness Sekkouri, de l’inclusion économique et de la PME et des compétences, de Omar Moro, président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le thème de cette année a traité de la « La souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire et alimentaire», un sujet qui relève d’une importance primordiale, surtout dans le contexte actuelle de la relance économique nationale suite à la pandémie. Après que Hicham Rahioui Idrissi, le PDG d’Industricom ait souhaité la bienvenue aux participants de cette grand-messe du renouveau industriel marocain, le débat a été lancé, et a connue la participation de Mohamed Bachiri, directeur général de Renault Maroc et Sanae Lahlou, représentante pays de l’Onudi.

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, a assuré que «notre industrie s’est transformée et montée en gamme. L’opérateur et l’investisseur marocain, a su opérer au besoin un virage à 180°, passant de la pierre à l’éco protégée… Vers une économie innovante». L’expérience a démontré que c'est à la fois possible et rentable. Notre pays est en train de se dimensionner pour investir le monde entier».

Youness Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique et de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, a aussi partagé sa vision de la souveraineté industrielle, qui contribue selon lui à la paix sociale, il a également salué complémentarité public-privé, surtout un secteur à la fois générateur d’emplois et porteur d’entrepreneurs qui a su implémenter une industrialisation intelligente. S’agissant des PME-PMI, il a affirmé que «certaines entreprises ont démarré petit et sont aujourd’hui de grands comptes». Par ailleurs il a annoncé que le ministère a entamé une réflexion sur le Code du travail allant dans le sens d’encourager les efforts pour des réformes sur les contrats de Ressources Humaines.

Le palmarès de la 2ème Edition des Industry Meeting Awards

La cérémonie de remise des awards, présidée par Naoual Zine, Dg Reminex de Managem, a révélé 14

gagnants.

-Personality Of The Year, qui récompense une personne qui a significativement impacté le tissu industriel par ses action, a été décerné à Moulay Hafid Alami, ex-ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie verte et numérique.

-Sustainability Award, le Prix récompensant l’entreprise alignant le mieux son activité aux exigences des ODD a été attribué à Managem, acteur minier intégré, intervenant sur toute la chaine de valeur, depuis l’exploration jusqu’à la commercialisation. Le trophée a été remis à son CEO Imad Toumi.

-Brand Award, gratifiant l’entreprise qui a le mieux valorisé sa marque a été décernée à ISOLBOX, pour avoir démocratisé l’utilisation du caisson isolant pour volet roulant au Maroc et s’est imposée comme leader sur le marché. Le prix a été remis à son DG Anas El bouyousfi ;

-Investment Award, honorant l’entreprise qui a enregistré la meilleure performance en termes d’investissement, est revenu au cimentier Lafargeholcim Maroc, la 1ère capitalisation industrielle à la Bourse des Valeurs de Casablanca, et représentée par son Directeur Général José Antonio ;

-Decarbonation Award, qui félicite l’entité industrielle ayant le mieux réduit ses émissions carbone a échu à STMICROELECTRONICS, compté parmi les leaders dans la fabrication des Semi-conducteurs, représenté par Fabrice Gomez ;

-Territory Award, primant l’entreprise dont l’activité a enregistré des retombées socio-économiques significatives dans une localité donnée, a été attribué à CIRCUTEX, leader du textile circulaire, représenté par son DG Hamza Laamarti ;

-Exporter Award, distinguant l’entreprise ayant réalisé la meilleure performance, en termes d’exportation, a été décernée à RENAULT-GROUP Maroc, représenté par son DG Mohamed Bachiri.

-PMI Award, récompensant la TPME industrielle aux résultats les plus prometteurs, est revenu à SMAMTEC, spécialisée dans la fabrication de machines automatiques, représentée par son DG Rachid Mjahad.

-Innovation Award, le Prix couronnant l’entreprise qui affiche les meilleurs résultats, en termes d’innovations, a été attribué à MASCIR, pôles de recherche technologique. Le trophée a été reçu par sa DG Nawal Chraibi.

-Startup Award, décerné à la Startup réalisant les plus belles performances, a échu à ATAREC, acteur des solutions innovantes d’énergies renouvelables de troisième génération, représentée par son premier responsable Oussama Nour.

-Entrepreneur Award, primant un entrepreneur en reconnaissance de la réussite de son projet, a été décerné à AIT MANOS, créateur des collections exclusives de zellige et a été réceptionné par Ghalia SEBTI.

-Industrial Award, récompensant une entreprise industrielle en reconnaissance de ses performances, ses réalisations, de sa politique RSE et de son impact sur son écosystème, a été remporté haut la main par POUDROX, leader africain des peintures en poudre, représentée par le PDG, Zakya SEKKAT;

-Industrial Architecture Award, qui félicite l’entreprise se distinguant le mieux, en termes de création architecturale, a été décerné à TERRADIS, acteur majeur des BTP ; représentée par sa DG Houda BERRADA.

-L’Award du Coup de cœur du Jury, a été décerné à Nestlé Maroc.