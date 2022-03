Industry Meeting Day: la 4ème édition sous le signe de la souveraineté industrielle

Industrie du Maroc Magazine organise ce 1er avril à Tanger et en format présentiel, la 4ème édition de “Industry Meeting Day“ qui sera couplée à la 2ème édition des “Industry Meeting Awards“. Ce double évènement est placé sous le thème : « La Souveraineté industrielle : quels dispositifs pour l’emploi, l’investissement et le territoire ?», en vue de créer une synergie entre les pouvoirs publics et les parties prenantes du secteur industriel autour de la Souveraineté industrielle.

En effet, au lendemain d’un choc récessif sans précédent causé à l’économie mondiale par la pandémie Covid-19, le Maroc affiche, au terme de l’année 2021, une croissance de 6,5% selon la Banque Mondiale. Un regain porté en partie par un la vitalité du secteur industriel, dont les exportations ont progressé, d’après les chiffres de l’Office des changes, de 24% comparativement à 2020.

En vue de consolider et booster cette performance, le Royaume entend tirer parti des opportunités qu’offre un contexte mondial dans lequel les cartes des échanges et de la compétitivité sont en train d’être rebattues. Pour ce faire, l’État, suivant les Hautes instructions de sa Majesté Mohammed VI, s’engage dans une dynamique souverainiste sur le plan industriel, alimentaire, et énergétique.

Et ce à travers une relance économique soutenue et un déploiement immédiat du Nouveau Modèle de Développement. Ce qui devrait être un socle favorable pour accroître l’investissement industriel, la création d’emploi, et accélérer la régionalisation avancée. C’est dans ce contexte qu’Industrie du Maroc Magazine mobilise, à l’occasion de cet évènement, les pouvoirs publics, ainsi que les acteurs et les décideurs territoriaux, industriels, sociaux, dans une tribune de concertation pour dessiner les contours d’une déclinaison adéquate et efficace des nouvelles priorités nationales au secteur industriel.

Pour ce faire, Hicham Rahioui, Président d’Industry Meeting Day et Président-Fondateur d’Industrie du Maroc Magazine, et ses équipes, mettent le cap sur la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 2ème pôle industriel et symbole d’un modèle de développement régional, pour dérouler cette grand-messe du renouveau industriel. Les contributions et débats qui animeront cette rencontre de haut niveau s’articuleront autour de 4 panels dont les thématiques parlent d’elles-mêmes.

Ainsi, le premier panel a pour thème : « Quel dispositif national intégré pour la souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique ? », pendant que le second est libellé « La formation continue, pilier de la performance du capital humain : quelle pratique dans les entreprises industrielles ? ». Quant aux deux derniers panels, ils porteront respectivement sur : « Comment l’état de la R&D au Maroc et ses applications dans le secteur industriel, servent l’innovation à devenir un levier de performance et de compétitivité ?» et « L’investissement industriel, socle d’un développement régionale durable au service de la coopération sud-sud, gage d’une souveraineté industrielle et énergétique efficiente ».

Rendez-vous à ne pas manquer, cette édition est placée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) et en partenariat avec la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence Spéciale Tanger Med (TMSA), et le Centre Régional d’Investissement TTA. Pour rappel, l’édition précédente a enregistré une réelle effervescence de la communauté industrielle avec plus de 1 200 participants.

C’est donc un excellent business forum pour les industriels, entreprises, décideurs, les investisseurs, ainsi que les annonceurs.