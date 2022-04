Industry Meeting Awards: MHE élu personnalité de l’année (PHOTOS)

Jumelée à la 4ème édition d’Industry Meeting Days, organisée vendredi dernier à Tanger par Industrie du Maroc Magazine, la 2ème édition d’Industry Meeting Awards, a consacré Moulay Hafid Elalamy, lui octroyant le Prix « Personality Of The Year ».

« A Tanger, au cours de la matinée du vendredi 1er avril 2022, Moulay Hafid Elalamy, ex-ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie verte et numérique, n’a pas seulement convaincu les membres du jury, devant octroyer le Trophée ‘Personality of The Year’, mais le plus grand nombre des acteurs impliqués dans l’organisation de cette seconde édition des Industry Meeting Awards », indique Industrie du Maroc Magazine dans un communiqué.

« C’est sous un tonnerre d’applaudissements, dans une salle comble que M. Ryad Mezzour, son successeur au ministère de l’Industrie, a reçu le prix à sa place. Si pour ce dernier, il le mérite amplement, vu le travail qu’il a abattu au sein du Département et pour Maroc, Hicham Rahioui Idrissi, Président directeur général d’Industricom qui édite Industrie du Maroc Magazine, a justifié cette récompense par l’impact significatif d’une personne au tissu industriel marocain, par ses nombreuses actions », ajoute la même source.



Un parcours jalonné de succès

Le communiqué rappelle, dans ce sens, le fameux Plan de relance industrielle, lancé par M. Elalamy, en pleine période de Covid-19 et qui a insufflé une dynamique des écosystèmes productifs pour porter le PIB industriel de 14% à 23%, générant plus 665.000 emplois industriels.

Cette relance, poursuit le communiqué, a donné naissance à la Banque de projets et sa War Room, soubassements d’une politique de substitution aux importations axée sur 8 filières stratégiques.

« Le Prix Personnalité de l’Année a tenté de gratifier la vision d’un homme qui a œuvré au renforcement du capital marocain dans l’industrie, à la promotion d’une industrie décarbonée, à la confirmation de la place industrielle du Maroc… Pour mémoire, dès la première année de l’exercice du plan de substitution des importations, les 34 milliards de dirhams (MMDH) prévus de production locale sur les 183 MMDH ont été dépassés », relève la même source.

Cette même tendance a été constatée dans le flux d’exportations générés, dépassant les 17 MMDH de prévisions, ajoute le communiqué.

Et de rappeler qu’une soixantaine de candidatures étaient en lice pour s’arracher l’une des 12 autres catégories d’Awards, à savoir Innovation Award, Investment Award, Brand Award, PMI Award, Startup Award, Entrepreneur Award, Decarbonation Award, Exporter Award, Industrial Award, Sustainability Award, Territory Award et Industrial Architecture.