Industrie: ce qu’il faut retenir de la dernière enquête de Bank Al-Maghrib

Voici cinq points-clés des résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre du mois de décembre 2021:

– Le Taux d’Utilisation des Capacités de production (TUC) se serait établi à 73%.

– La production de la branche “agroalimentaire” aurait augmenté et le TUC se serait situé à 71%.

– La production de la branche “textile et cuir” aurait marqué, en décembre, une hausse, recouvrant une progression dans le textile et le cuir et un repli dans l’habillement et les fourrures”. Dans ces conditions, le TUC se serait établi à 67%.

– La production de la branche “chimie et parachimie” aurait progressé et le TUC se serait établi à 75%.

– La production de la branche “mécanique et métallurgie” aurait accusé une baisse en décembre, avec un TUC qui se serait situé à 71%.

– La production de la branche “électrique et électronique”, aurait accusé un repli et le TUC se serait situé à 73%.

– Pour les trois prochains mois les entreprises s’attendent à une baisse de l’activité et 18% d’entre elles indiquent des incertitudes quant à l’évolution de la production contre 27% pour ce qui est des ventes.