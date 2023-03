Industrie automobile : signature de conventions pour dynamiser le capital humain (VIDEO)

Deux conventions pour le renforcement de la formation dans l’industrie automobile ont été signées, jeudi 23 mars 2023, à Rabat, par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC), Younes Sekkouri, le ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC), Ryad Mezzour, la Directrice générale de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), Loubna Tricha, le Directeur général Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri, et le Directeur général de la société SNOP-Groupe FSD Maroc, Tajeddine Bennis.

Ce partenariat public-privé s’inscrit dans le cadre de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle présentée en 2019 devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, et répond aux recommandations du Nouveau Modèle de Développement, qui place la formation du capital humain au rang des impératifs de croissance économique du Maroc.

Il vise à accompagner l’évolution et le développement de l’industrie automobile par la préparation des ressources humaines qualifiées et en adéquation avec les besoins en compétences des industriels.

Dans ce cadre, Younes Sekkouri a insisté sur le rôle important de la formation professionnelle dans l’accompagnement des stratégies sectorielles, à travers le développement du capital humain et l’amélioration des performances des entreprises. Aussi, il a insisté sur le rôle joué par l’OFPPT, principal opérateur de formation, en tant que locomotive pour la préparation et la mobilisation des compétences pour son écosystème, aussi bien à l’échelle du pays qu’au niveau continental.

Le Ministre a rappelé également les projets déjà initiés, dans le cadre du partenariat public-privé, pour le renforcement des compétences dans le secteur automobile et a mis en exergue l’apport de la coopération entre l’OFPPT et le Groupe Renault et la société SNOP en la matière.

Tout en soulignant que le développement de l’industrie nationale et le maintien de sa compétitivité sont tributaires d’un capital humain qualifié, dynamique et évolutif, Ryad Mezzour a déclaré : « les conventions signées aujourd’hui permettront le développement de nouvelles compétences dans un marché de l’emploi dans le secteur automobile en permanente évolution et l’insertion des jeunes dans le tissu productif national ». Et d’ajouter « nos efforts se poursuivent pour relever les nouveaux défis d’une formation professionnelle en adéquation avec l’écosystème et favoriser ainsi la montée en performance de l’industrie marocaine ».

De son côté, Loubna Tricha, la Directrice générale de l’OFPPT, a déclaré : « nous sommes heureux de pouvoir accompagner aujourd’hui à travers cette signature Renault Group Maroc et SNOP dans le développement d’une formation adaptée aux évolutions techniques et technologiques du secteur automobile. Ces conventions illustrent une conviction commune que le capital humain est au centre du développement des secteurs industriels ».

La première convention signée avec Renault Group Maroc permettra de développer une offre diversifiée de formation professionnelle dédiée au secteur automobile, ainsi que de répondre aux besoins en ressources humaines du Groupe et son écosystème.

En vertu de cette convention, Renault Group Maroc s’engage à accompagner l’OFFPT dans le développement de cursus de formation, notamment dans l’industrie 4.0 et les énergies renouvelables, et également à définir les équipements technico-pédagogiques au profit des cités des métiers et des compétences (CMC) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Casablanca-Settat. Renault Group Maroc contribuera également à la création d’un incubateur des start-up relatif au secteur automobile au niveau de la CMC de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

« Aujourd’hui, cette convention de partenariat vient appuyer l’OFPPT dans la mise en place des programmes de formations adéquats pour répondre aux évolutions technologiques du secteur automobile. C’est une étape clé pour Renault Group Maroc et pour le Royaume du Maroc dont la politique industrielle a permis de placer cette industrie en haut des secteurs performants du pays. Plus que jamais, Renault Group Maroc joue son rôle de locomotive et continue de s’engager dans le développement de l’industrie automobile nationale et dans la montée en compétence de ses ressources humaines. » Mohamed BACHIRI, Directeur général Renault Group Maroc et Coordinateur du pôle industriel Maroc.

Une seconde convention a été signée avec la société SNOP sur le développement d’une offre de formation en « maintenance industrielle ». Dans le cadre de cette convention, la société SNOP procèdera au développement de la formation alternée en maintenance industrielle et assurera les équipements technico-pédagogiques au profit de certains centres de formation de l’OFPPT dont les formateurs pourront aussi bénéficier des sessions de formation avec une certification.

« La convention que nous avons signée aujourd’hui est le fruit d’une communication exemplaire entre les équipes ministérielles, l’OFPPT et SNOP. La dynamique que connaît le secteur automobile au Maroc crée de nouveaux besoins et à travers cette formation nous serons en mesure d’y répondre en favorisant la montée en gamme de nos compétences marocaines », a indiqué Tajeddine Bennis, Directeur général de la société SNOP-Groupe FSD Maroc.

Des comités de pilotage et de suivi seront mis en place afin s’assurer la mise en œuvre de ces deux conventions.