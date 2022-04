Industricom Group lance Daily News Morocco

Industricom Group, groupe de presse et d’éditions qui édite Industrie du Maroc Magazine, vient de lancer officiellement un portail 100% anglophone d’informations générales Daily News Morocco, dailynewsmorocco.com.

Avec un Accueil d’abords agréables et aérés, le nouveau site web en Anglais d’Industricom Group, dégage une certaine appétence à la lecture. Cette page, barrée des dernières nouvelles (News), n’ôte pas l’envie d’ausculter les autres rubriques Politics, World, Economy, Tech & Innovation, Culture, Lifestyle ou Moroccan Sahara, qu’un discret onglet « ALL » permet d’ouvrir.

Inscrit dans la lignée du professionnalisme qui caractérise les autres canaux du groupe, Daily News Morocco ne dérogera pas à la règle de fournir au public marocain, africain et mondial une information vérifiée, recoupée et utile. « En toile de fond, cette permanente motivation d’apporter notre modeste contribution au secteur de l’information et d’aider à positionner notre pays dans le concert des nations », c’est l’avis de Hicham Rahioui Idrissi, Fondateur d’Industricom Group et Directeur des rédactions.

Outre des liens pour partager des articles ou se connecter sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou YouTube, des espaces sont prévus pour faire des annonces publicitaires, placer des bannières… A cela s’ajoute des Podcasts, une offre de souscription à la Newsletter… mais aussi des offres d’espace en français, en arabe et en Anglais.