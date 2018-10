Indice mondial de l’innovation: quelle place pour le Maroc?

Selon l’indice mondial 2018 de l’innovation (GII), publié le 10 Juillet 2018, sous le thème “L’innovation, source d’énergie pour le monde entier”, le Maroc occupe la 76ème place sur la liste de 126 économies évaluées.

Bien que sa position ait enregistrée un léger recul de 4 places par rapport à l’année dernière, le Maroc enregistre une performance positive du ratio d’efficacité de l’innovation, qui traduit la capacité à transformer les investissements dans l’innovation à des produits et/ou services innovants, passant de la 71ème place en 2017 à la 65ème place en 2018 dans le classement de ce ratio. Il y a lieu de noter que dans la catégorie économique à revenu moyen-inférieur, le Maroc se positionne au 10ème rang parmi les 30 pays de la catégorie.

Selon l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’Université Cornell et l’INSEAD co-auteurs de cet indice, le Maroc s’illustre dans les actifs immatériels (40ème), où le royaume gagne 10 places dans l’indicateur relatif aux marques par origine et PIB (classé 42ème) et consolide son avance au 8ème rang dans l’indicateur concernant les Designs par origine et PIB.

Toutefois, le score du Maroc dans cet indice reste pénalisé par certaines faiblesses relatives aux composantes liées au perfectionnement des affaires (115ème) et Market sophistication (93ème).

Le score de cette année est particulièrement impacté par un recul dans l’indicateur Diplômés en Science et Ingénierie, qui présentait un atout en 2017 (4ème place). En effet l’indicateur a enregistré une baisse au 67ème rang cette année, se répercutant sur le classement de la composante Recherche & Capital Humain qui est passée de la 63ème position à la 84ème.

Plus d’informations au sujet des indicateurs du Maroc sont disponibles sur le site web de l’OMPIC : www.ompic.ma (country brief GII 2018 : Morocco) et le site du GII http://www.globalinnovationindex.org/.