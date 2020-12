Indemnité pour perte d’emploi: les derniers chiffres

Le nombre de bénéficiaires du Fonds de l’indemnité pour perte d’emploi a atteint, depuis sa création, 77.826, avec une enveloppe budgétaire de plus de 962 millions de dirhams, a indiqué ce mardi à Rabat le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers portant sur l’accès des salariés du secteur privé aux indemnités de perte d’emploi, le ministre a relevé que le nombre de bénéficiaires au titre de l’année 2020 a atteint 13.871, pour près de 84 millions de dirhams au cours des neufs premiers mois de l’année, expliquant que le salarié bénéficie en cas de licenciement abusif, de l’indemnité de perte d’emploi pour une durée de six mois.

Est éligible à l’indemnité de perte d’emploi, le salarié qui a cumulé 780 jours de déclarations de salaires pendant les trente six derniers mois précédant la date de perte d’emploi, dont 260 jours durant les 12 derniers mois précédant cette date et qui a perdu son emploi dans des circonstances indépendantes de sa volonté, a rappelé le responsable gouvernemental, précisant la nécessité d’être inscrit à l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Par ailleurs, le ministre a relevé qu’après une étude d’évaluation réalisée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) portant sur le système d’indemnisation de perte d’emploi, il a été décidé de réviser les conditions d’éligibilité, de simplifier les procédures administratives et d’élargir le cercle des bénéficiaires.

Enfin, Amkraz a affirmé que l’Etat a soutenu ledit fonds de près de 250 millions de DH depuis sa création, soulignant que le gouvernement le soutiendra avec quelque 54 millions de DH par an.

M.S. (avec MAP)