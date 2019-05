Impôts: la DGI fait un premier bilan des obligations déclaratives

La Direction générale des impôts (DGI) a indiqué, dans son rapport d’activité de 2018, que 199.816 nouveaux contribuables ont été identifiés l’année dernière, élargissant davantage l’assiette fiscale.

Cette population est répartie sur les particuliers (88.760), les professionnels (66.238) et les personnes morales (44.818), précise la DGI dans ce rapport publié à l’occasion des 3èmes Assises nationales sur la Fiscalité.

“Du fait des nouvelles identifications et des actions engagées pour une maîtrise de l’assiette, les recettes générées par le recouvrement spontané se sont accrues de 1,5% à 141,2 milliards de dirhams (MMDH) sur la période 2017-2018”, a fait savoir la même source.

Par ailleurs, la DGI a indiqué, qu’au cours de l’année 2018, une analyse de la conformité des obligations déclaratives a été menée auprès des activités juridiques (Avocats), médicales (Médecins spécialistes et généralistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens) et immobilières (Architectes, géomètres et topographes), soulignant que le taux de conformité de ces activités a oscillé entre 12% et 20%.

Le rapport fait également ressortir qu’un total de 27.109 personnes a accédé au statut d’auto-entrepreneur, ce qui a fait passer la population concernée à 86.169, soit une évolution de 46% par rapport à 2017, relevant que “compte tenu de la spécificité de la population des auto-entrepreneurs, une dérogation leur a été accordée pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 consistant en l’annulation des pénalités et majorations de retard”.

S.L. (avec MAP)