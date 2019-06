Impôts: fin des exonérations fiscales dans plusieurs secteurs

L’Exécutif compte supprimer les exonérations fiscales concernant plusieurs secteurs économiques et promouvoir un programme d’assistance aux plus démunis.

Selon le quotidien Al Massae de ce lundi, la suppression des exonérations d’impôts est une décision motivée par le fait qu’elle ne profitait pas qu’aux secteurs méritants.

Aussi, l’Exécutif compte-il introduire de nouvelles dispositions dans le projet de Loi de Finances 2020. Ceci, en vue de la refonte du système fiscal et de pointer ces exonérations fiscales dont profitent plusieurs départements sans aucun résultat positif et tangible.

Le secteur de l’immobilier est en tête des départements qui se verront priver d’exonérations fiscales, coûtant des milliards de dirhams mensuels au budget de l’Etat. Et le ministère de tutelle ayant la conviction qu’il est plus utile de promouvoir une assistance plus accrue aux classes les plus démunies de la société.

Pour ce faire, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville a entamé des consultations avec ses différents partenaires concernés par la refonte su système fiscal, précise la même source.

L.A.