Importations: quel impact sur l’automobile ? (VIDEO)

Majdouline Chafai El Alaoui, directrice des marques BMW et Mini chez Smeia, était L’invité des ECO durant le mois de mai. Dans les locaux d’Horizon press, elle a évoqué les perspectives du marché automobile pour 2022, ainsi que sur les axes stratégiques de la marque. Elle a également analysé le développement des motorisations dites alternatives et le potentiel du marché de l’occasion. Extrait.

Quelles perspectives pour le marché automobile d’ici la fin d’année ?

« À fin avril, le marché automobile VP a régressé de 7% par rapport à la même période de 2021 et de 6% pour le segment premium », nous explique Majdouline Chafai El Alaoui.

Elle ajoute : « Nous sommes dans une situation de «manque de visibilité» aggravée par la crise ukrainienne ». « Toutefois, nous restons optimistes : certaines marques réussissent tout de même à stabiliser la situation. Vu la tendance actuelle du marché marocain, j’estime l’atterrissage du marché automobile pour l’année 2022, entre -5% et -10% vs 2021. En cas d’amélioration de la situation, il serait possible que le marché se positionne sur une tendance équivalente à l’année dernière et cela sera, à mon avis, le meilleur scénario envisageable ».