Impériales 2022 : Double consécration de inwi

Sacrée « marque marocaine la plus aimée au Maroc » lors de la 5ème édition des Impériales, inwi a également remporté le prix de « la marque engagée de l’année ».

Au plus près des consommateurs et de leurs aspirations, inwi a été élu la marque la plus aimée des Marocains en 2022. Cette reconnaissance consacre l’audace et l’innovation de l’opérateur pour démocratiser les usages et être en phase avec les attentes des Marocains et notamment la jeunesse en mettant à leur disposition le meilleur de la technologie.

Le prix de « la marque engagée de l’année » consacre l’engagement social de l’opérateur global à travers les différentes actions sociales menées ces deux dernières années dans le cadre de l’initiative Dir iddik. Des actions impactantes qui ont contribué à affirmer et consolider le positionnement de inwi en tant que marque citoyenne.

Ces distinctions couronnent ainsi les efforts déployés par l’opérateur global, acteur majeur de l’inclusion numérique au niveau national, qui place l’innovation et la proximité avec le consommateur marocain au cœur de toutes ses actions.

«Cette grande consécration vient couronner les efforts déployés par l’opérateur pour l’inclusion numérique du Royaume. Dans ce sens, notre succès repose sur notre volonté constante d’innover afin d’apporter toujours plus de valeur, quotidiennement, à tous les Marocains», déclare Nadia Rahim, Directrice Marques et Communication chez inwi.

Par ailleurs, les égéries de la marque inwi ont également été primées. Ainsi, Achraf Hakimi occupe la 1ère place dans le classement des célébrités les plus aimées des Marocains. Hassan El Fed et Rachid El Ouali figurent également dans le Top 5 des célébrités les plus aimées des Marocains.

Les Impériales s’est imposé, depuis son lancement en 2019, comme le carrefour de rencontre des différents acteurs du secteur du Marketing, de la Communication et des Médias. L’édition 2022, placée sous le thème « Morocco Tomorrow : Brands, Culture, Talents, Tech », a connu la participation d’environ 3000 professionnels marocains et internationaux.