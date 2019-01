Impériales 2019: Inwi, marque la plus primée cette année

Pluie d’étoiles pour inwi ! L’opérateur digital global a été, une nouvelle fois, la marque la plus primée de la 3ème édition des “Impériales”, carrefour des professionnels de la communication et du marketing au Maroc.

Grâce à son dynamisme et à la créativité de ses campagnes, inwi a été nominé dans les trois catégories (Marque, campagne et Brand). Résultat des courses : 4 étoiles pour inwi !

La première a sacré inwi comme “marque influente” de l’année grâce, notamment, à deux initiatives innovantes : Coach’in, l’application bien-être de inwi et inwi E-league, premier championnat de Gaming au Maroc.

La deuxième étoile a récompensé le dispositif de communication qui a accompagné le lancement de l’application “My inwi” comme meilleure campagne axée “Expérience client”.

Partenaire de référence de l’écosystème digital marocain, inwi a également reçu une étoile pour récompenser sa stratégie d’accompagnement du Maroc Web Awards (MWA).

Le soutien à l’écosystème digital marocain passe également par la création de contenus innovants 100% marocains. «Les impériales» ne s’y sont pas trompées en primant la web série produite par inwi “Sa3a” comme Brand Content digital de l’année.

“inwi est une marque qui a parié, dès son lancement, sur une communication différente et audacieuse et se basant fortement sur du contenu 100% marocain. Une communication de proximité, authentique et moderne à la fois à l’image de la marque. Nos différentes campagnes et initiatives nourrissent toutes notre stratégie d’Internet pour tous. Elles apportent la preuve de notre engagement et de notre détermination pour atteindre cet objectif. Recevoir la reconnaissance de nos pairs et des professionnels de la communication ne fait que renforcer notre détermination et notre envie de poursuivre sur ce chemin pour plus d’innovation et de perspicacité au service des Marocains”, explique Nadia Rahim, Directrice Communication et Marques à inwi.

A.K.A