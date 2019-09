Impact Camp: inwi met l’innovation au service de l’inclusion financière

Inwi confirme plus que jamais son positionnement en tant que plateforme d’accompagnement des entrepreneurs innovants à travers le lancement de la 5ème édition de l’Impact Camp. La 5ème édition de ce programme d’entreprenariat, porté par inwi et par IMPACT Lab, revient donc pour permettre une nouvelle fois aux entrepreneurs innovants africains de structurer et de développer leurs start-ups « Fintech ».

Pour sa 5e édition, le programme Impact Camp confirme plus que jamais l’ouverture de inwi sur l’Afrique. Après une première phase d’appel à projets réussie, 11 projets ont pu être sélectionnés sur près de 400 candidatures émanant de 23 pays et collectées sur la plateforme innov.inwi.ma. Au programme, une semaine d’immersion qui a eu lieu du 08 septembre au 14 septembre 2019, au campus de l’Université Al Akhawayn à Ifrane sous le thème : “La technologie pour démocratiser l’accès aux services financiers “.

« Au fil des éditions, l’Impact Camp s’impose comme un label reconnu d’accompagnement de projets à fort impact social ou environnemental. Une preuve supplémentaire de l’engagement de inwi aux côtés des entrepreneurs et de son action en faveur de l’innovation et de la transformation numérique de notre pays. Avec cette édition, nous renforçons notre action en mobilisant des talents africains pour contribuer à un échange d’expériences et d’opportunités entre les entrepreneurs de notre Continent», explique Rida Chahoud, Manager Open Innovation chez inwi.

A l’issue de cette 5ème édition, l’Impact Camp développera davantage sa notoriété régionale en se positionnant comme le bootcamp de référence dédié aux Startups technologiques d’Afrique et en répondant aux problématiques socio-économiques des populations du Continent.

inwi & IMPACT Lab se donnent ainsi pour mission de connecter les entrepreneurs aux expertises nécessaires dans le but de mieux structurer leurs démarches entrepreneuriales et de leur apporter le cadre nécessaire pour développer leur visibilité et améliorer leurs chances de réussite.

Les 6 projets finalistes participeront à inwiDAYS, prévu en janvier 2020. Les 2 start-ups gagnantes obtiendront un accès au programme d’incubation d’IMPACT Lab et un soutien financier pouvant aller jusqu’à 750.000 dhs par start-up.

“L’Impact Camp 2019 continuera à monter en puissance à travers la sélection de start-ups africaines matures qui ont déjà prototypé et testé leurs solutions. L’accompagnement intensif que nous avons déployé tout au long de cette semaine a permis à ces start-ups de challenger, mais aussi d’affiner et de valider leurs solutions afin d’accélérer leur mise sur le marché. Ce programme leur ouvrira également de nouvelles opportunités de développement grâce à un accès privilégié aux réseaux de inwi et d’IMPACT Lab”, conclut Salma Kabbaj, co-fondatrice d’IMPACT Lab.

Et les gagnants de l’Impact Camp 2019 sont :

Sellwise de la Côte d’Ivoire

Yolse du Burkina Faso

Onloutou de la Côte d’Ivoire

Built du Ghana

Dibaka du Maroc

Ishangoo du Cameroun