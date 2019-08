Immorente Invest: chiffre d’affaires en progression de 18%

Le chiffre d’affaires d’Immorente Invest, spécialiste des actifs immobiliers professionnels destinés à la location, a atteint 9,8 millions de dirhams (MDH) au deuxième trimestre 2019, en progression de 18% par rapport au trimestre précédent.

La progression du chiffre d’affaires et des loyers résulte de l’élargissement du périmètre des actifs, indique la filiale de CFG Bank créée en 2011, notant la hausse de 87% des loyers nets à 8,6 MDH au 2ème trimestre 2019 par rapport à la même période une année auparavant.

Cette performance s’attribue également aux loyers perçus suite à l’acquisition de plateaux bureaux à la marina de Casablanca en juin 2018 loués à Huawei, qui prennent effet sur ce semestre ainsi que la perception des premiers loyers suite à la finalisation de la construction de l’usine louée par Faurecia dans la zone franche de Kenitra.

Au premier trimestre, Immorente Invest a finalisé l’investissement dans l’usine Faurecia pour un montant de près de 7 MDH, ajoute le communiqué, faisant observer qu’aucun investissement n’a été engagé lors du T2-2019.

L’entreprise indique avoir procédé à une nouvelle acquisition le 2 juillet 2019 d’un actif à Bouskoura détenu et opéré par Engie Contracting Al Maghrib pour près de 60 MDH destiné à devenir le siège des activités “Services Clients” de cette dernière. Sur le plan d’endettement, la société n’a contracté aucune nouvelle dette lors du S1 2019, fait savoir la même source, notant que la dette portée par la société reste stable à 150 MDH. Le ratio Loan to Value (LTV) du fond reste maîtrisé à 31% au 30 juin 2019.

S.L. (avec MAP)