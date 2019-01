Immobilier: Urban Land s’installe au Maroc

Pilier de l’économie marocaine, le secteur de l’immobilier, l’un des plus gros recruteurs du pays, continue de drainer de lourds investissements nationaux et internationaux.

L’année 2019 est placée sous le signe de la relance pour les opérateurs publics et privés. Forte de ce constat, la société Urban Land vient de s’implanter au Maroc avec l’ambition de devenir un acteur de référence.

En s’appuyant sur une expertise franco-marocaine, l’entreprise offre des services immobiliers accessibles à l’ensemble des catégories de clients. Urban Land met cette expertise, développée depuis de longues années, à la disposition de clients privés, institutionnels et publics autour de cinq métiers complémentaires:Maîtrise d’ouvrage déléguée, contrat de promotion immobilière, commercialisation, conseil et assistance, et aménagement.

“Notre ambition est d’améliorer le paysage urbain et de hisser les standards en faisant preuve de professionnalisme, de cohérence, de créativité et d’innovation. Nous accompagnons les investisseurs pour (re)donner de la valeur à leur patrimoine foncier”, a déclaré Mehdi Zemmouri, co-fondateur et directeur général d’Urban Land.

Et de préciser : “Rétablir la confiance dans la secteur de l’immobilier est un enjeu stratégique qui interpelle l’ensemble des intervenants. Nous mettons notre expertise au profit des acteurs de l’écosystème pour contribuer à la création de la valeur, au développement et à la promotion de l’image du secteur à travers l’accessibilité au financement et la qualité du produit aux futurs acquéreurs”.

Dans le cadre de son activité, Urban Land accompagne les autorités locales dans le domaine de la transformation urbaine. Une transformation qui vise à réduire le nombre de logements insalubres tout en garantissant des standards de qualité notamment en matière d’aménagement des nouveaux quartiers.

Urban Land, dont le siège est basé à Casablanca, a un plan de développement ambitieux. Au menu, l’ouverture d’antennes régionales d’ici l’année 2020. L’objectif étant d’être plus proche des clients et d’assurer le suivi des projets confiés par des entités publiques et privées.

Plus qu’un simple prestataire, Urban Land tient à participer activement à la mise en œuvre des projets, en prenant le temps de connaître les lieux, de s’en imprégner, de comprendre leur dynamique et les gens qui y vivent, ainsi que leurs coutumes, et apporter ainsi des solutions innovantes et créatives.

A.K.A.