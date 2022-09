Immobilier: l’activité reste bien inférieure aux niveaux pré-covid

Les groupes immobiliers cotés en Bourse ont réalisé un chiffre d’affaires semestriel cumulé de 1,9 MMDH, en hausse de 10% par rapport à la même période en 2021. Mais l’activité reste bien inférieure aux niveaux pré-covid. La flambée des prix des matériaux de construction depuis le début de l’année et le ralentissement du crédit à l’habitat ont freiné la reprise du secteur.

La conjoncture demeure difficile dans l’immobilier, même si le chiffre d’affaires des groupes cotés progresse. Ensemble, Addoha, Alliances et Résidences Dar Saada ont réalisé un chiffre d’affaires, en hausse de 10%, à 1,9 MMDH au premier semestre. Toutefois, ce niveau d’activité ne représente que la moitié de celui du premier semestre 2019, une année déjà moins prolifique qu’en 2018. Le taux de récupération passe de 40% chez Addoha à 47% chez Résidences Dar Saada et atteint 78% chez Alliances. La flambée des prix des matériaux de construction, depuis le début de l’année, est venue se greffer aux maux structurels du marché. Par ailleurs, la hausse du crédit à l’habitat a significativement ralenti passant de +7,5% en juin 2021 en glissement annuel à 2,5% à la même période en 2022.

L’international se renforce dans l’activité d’Addoha

À fin juin, le chiffre d’affaires semestriel du groupe Addoha s’est accru de 20% à 810 MDH. Plus du tiers provient de l’étranger, plus exactement 37% contre 29% au premier semestre 2021. Aujourd’hui, la croissance du groupe est tirée par ses opérations à l’étranger. Les préventes en Afrique de l’ouest ont augmenté de 28% sur les six premiers mois de l’année et contribuent à hauteur de 42% aux préventes globales contre 17% il y a trois ans. Le dynamisme des opérations à l’étranger compense la baisse des performances commerciales au Maroc. Les préventes y ont reculé de 8%, indique le groupe. Chez Alliances, la contribution des activités à l’étranger au chiffre d’affaires, sur le premier semestre, s’élève à 13%, soit 109 MDH. Le chiffre d’affaires global est ressorti en hausse de 12% à 826 MDH. Les préventes se sont accélérées au 2e trimestre marquant une hausse de 26%. Sur l’ensemble du semestre, elles ont progressé de 10%. À fin juin, le carnet de commandes s’élève à 7.353 unités pour une valeur immobilière totale sécurisée de 3,1 MMDH, estime le management. Les préventes réalisées par Résidences Dar Saada ont atteint 1.362 unités, au premier semestre, en hausse de 2,2%. Le groupe a vu son chiffre d’affaires baisser de 12% à 287 MDH.

Baisse de 6% de l’indice du secteur en Bourse

L’opération désendettement s’est poursuivie dans le secteur. L’endettement net s’est ainsi stabilisé à 4,5 MMDH chez Addoha et 2,3 MMDH chez Alliances. Il a baissé de 6% par rapport à fin 2021 à 2,4 MMDH pour Résidences Dar Saada. En Bourse, l’indice sectoriel affiche une baisse annuelle de 6% contre 9% pour le Masi. Cette baisse recouvre un repli de 25% du cours d’Addoha et de 8% de celui de Résidences Dar Saada. En revanche, Alliances a bondi de 75% depuis le début de l’année.

Franck Fagnon / avec Les Inspirations ÉCO