Immobilier: la CGI lance un nouveau projet à Casa-Anfa (VIDEO)

La Compagnie Générale Immobilière (CGI), acteur majeur de la promotion immobilière au Maroc, a lancé la commercialisation de son nouveau projet “Luxuria Tower”, le premier projet résidentiel en front de parc dans la zone à Casa – Anfa, au sein du quartier « Axe Métropolitain ».

Le projet est construit sur une parcelle de 1792 m2, à proximité de la tour CFC, l’un des principaux repères architecturaux de cette zone.

Ce projet intègre des appartements de très haut standing, dont la majorité jouissent d’une vue sur Anfa Park et d’une orientation sud.

Un projet qui incarne parfaitement le savoir-faire de la CGI avec une offre résidentielle variée et des équipements et services de luxe à l’image d’un hôtel 5 étoiles, à savoir : une réception, un roof top aménagé avec une salle de sport, un solarium, une piscine à débordement et aussi des ascenseurs avec des accès individuels pour préserver l’intimité des résidents privilégiés.

Le projet « Luxuria Tower » se divise verticalement en deux volumes : une partie basse en R+4 et une partie haute en R+15, proposant ainsi 50 appartements de très haut standing avec plusieurs typologies qui varient du F2 au F6, comme suit :

F2 : d’environ 55 m² et 8 m² de terrasse couverte

F3 : d’environ 94 m2 et 8 m2 de terrasse couverte

F4 : d’environ 129 m2 et 18 m2 de terrasse couverte

F5 : d’environ 157 m2 et 31 m2 de terrasse couverte

F6 : d’environ 234 m2 et 81 m2 de terrasse couverte

Avec ce programme exclusif, la CGI a su soigneusement allier le confort, la fonctionnalité, la qualité des finitions et l’élégance, dans un concept de résidence fermée et sécurisée.

Elle propose une inspiration continue au luxe et offre des appartements avec des vues directes sur Anfa Park, comme prolongement naturel du lieu de vie des futurs résidents.

Afin de marquer la commercialisation de ce projet, la CGI a procédé ce jeudi 19 décembre à la tenue d’une cérémonie de lancement festive et animée, au niveau du site du projet à Casa-Anfa. De nombreux invités, partenaires institutionnels de la CGI et acteurs de son écosystème professionnel étaient présents à cette occasion.

Ce projet intervient dans le cadre de son plan de relance «Cap Excellence» et suite au succès de commercialisation de deux projets dans la même zone à savoir Anfa Aéro City et The Park Anfa Condominium. La CGI confirme ainsi sa position de pionnier dans la promotion immobilière et poursuit la dynamique de développement de nouveaux projets haut standing en abordant l’avenir avec sérénité et ambition.