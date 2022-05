Immobilier: bonne nouvelle pour ceux qui veulent devenir propriétaires

Les emprunteurs avec un bon dossier continuent de bénéficier de conditions avantageuses auprès des réseaux bancaires en ce début d’année. Le taux annuel effectif global moyen au 1er trimestre s’affiche à 4,59%, en retrait de 11 points de base (pdb) par rapport au trimestre précédent, note Afdal.ma, ex Meilleurcrédit.ma. Pour un prêt de 500.000 DH à 800.000 DH sur 20 ans, avec un TAEG qui baisse de 8 pdb entre les deux derniers trimestres, le gain varie de 9.400 à 15.000 DH, rapporte Les inspirations ECO.

Pour ceux qui veulent devenir propriétaires, le coût de l’argent a encore diminué sur les premiers mois de 2022, relève Afdal.ma, ex Meilleurcrédit.ma. Pour les emprunteurs ayant un bon dossier, les taux hors taxes ont baissé de 10 points de base (pdb) sur pratiquement toutes les tranches à 3,90%.

«Pour un crédit inférieur à 250.000 DH, les emprunteurs peuvent obtenir un taux d’intérêt de 4% fixe hors taxe sur une durée de 20 ans, ce qui était impossible avant la pandémie. Nous relevons particulièrement une baisse assez conséquente du TAEG pour les montants de crédits entre 1,2 MDH et 3 MDH, qui atteint -0,27% à fin mars», relève Bachir Benslimane Bellemlih, PDG de Afdal.ma.

En tenant compte d’une assurance de 0,30%, le taux annuel effectif global moyen au 1er trimestre s’affiche à 4,59%, en retrait de 11 pdb par rapport au trimestre précédent sur près de 1.700 pré-accords de principe distribués. La baisse varie de 2 à 11 pdb selon les tranches. Les prêts de moins de 250.000 DH sur 20 ans s’obtiennent à 4,79%.

Ceci représente une économie d’environ 5.000 DH par rapport au 4e trimestre 2021. Pour un prêt de 500.000 DH à 800.000 DH sur 20 ans, avec un TAEG qui baisse de 8 pdb, le coût global du crédit est inférieur de 9.400 DH à 15.000 DH par rapport au dernier trimestre 2021.

Au cours des deux dernières années, les candidats à la propriété ont vu leur pouvoir d’achat immobilier être renforcé par les baisses des prix des biens résidentiels, des droits d’enregistrement et des taux d’intérêt.

Baisse de 129 pdb du taux d’intérêt moyen en 10 ans

De 5,56% hors taxes en 2011, le taux d’intérêt moyen du crédit à l’habitat est ressorti à 4,27% en 2021. Cela représente un gain de 129 pdb (1,29%) pour les emprunteurs. Malgré le contexte et les pressions sur les finances publiques, le financement du déficit budgétaire ne devrait pas trop stimuler les taux obligataires.

Le Trésor pourrait davantage se tourner vers les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux pour boucler son programme de financement externe et éviter toute tension sur les taux obligataires domestiques. Une remontée de ces derniers renchérirait le coût du crédit pour les entreprises et les ménages, de quoi peser un peu plus sur la reprise.

Vers une diversification de l’offre

Devenu Afdal.ma, l’ex-Meilleurcredit.ma compte diversifier son offre dans un avenir très proche, confie Bachir Benslimane Bellemlih, le PDG. «L’objectif est de proposer à nos clients, non seulement les meilleures offres de crédits immobiliers, mais également de crédits à la consommation, de crédits d’investissement et de produits Mourabaha».

Afdal.ma accompagne les emprunteurs sur des crédits de 250.000 comme de plusieurs millions de DH. Depuis le début de l’année, le montant moyen des dossiers ayant fait l’objet d’un pré-accord de principe via la plateforme ressort à 600.000 DH. Quant aux dossiers débloqués, leur montant moyen s’affiche à 700.000 DH.

Et pour ce qui est du profil des clients, il s’agit de jeunes actifs de 32 ans en moyenne dont le revenu moyen s’élève à 10.000 DH, indique le dirigeant.

Frank Fagnon / avec Les Inspirations ÉCO