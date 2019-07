Immobilier: Al Hoceinia Holding lance Cabo Huerto

Avec près de 60 ans d’expertise dans les métiers de construction, Al Hoceinia Holding est un acteur incontournable de l’immobilier qui s’illustre par sa vision atypique en matière de maîtrise d’ouvrage.

Depuis sa création, Al Hoceinia Holding n’a cessé d’anticiper les besoins et concevoir des solutions durables, adaptées à tous les usages urbains d’aujourd’hui et de demain.

Acteur atypique du paysage de l’immobilier, Al Hoceinia Holding lance aujourd’hui une nouvelle signature premium baptisée “Héritage Immobilier”.

Cet héritage qui a d’ailleurs toujours fait d’Al Hoceinia Holding une entreprise engagée auprès de ses clients, répondant parfaitement à leurs besoins liés à l’habitat et au logement avec comme ambition d’offrir un logement de qualité qui assure calme et sérénité.

Premier projet portant la signature “Héritage Immobilier”, Cabo Huerto, situé à une dizaine de kilomètres de Tétouan, devrait séduire une clientèle exigeante, en recherche d’un environnement de qualité et de prestations haut de gamme. Entouré de verdure et de massifs fleuris, à flanc de falaises abruptes, Cabo Huerto jouit d’un emplacement de rêve le long d’un splendide golf. Il n’y a pas pour marquer le lancement officiel de la marque Héritage Immobilier. Cabo Huerto offre à ses résidents plusieurs hectares de verdures, à proximité des divers services et commerces utiles au quotidien (café, banque, pharmacie, supermarchés…etc).

Cabo Huerto : Plus qu’un projet, un lieu de vie.

Cabo Huerto est un lieu de vie à part entière où l’équilibre va de soi entre confort et zénitude. Composé de 174 appartements dont la superficie varie entre 65 et 167 m2, Cabo Huerto comprend des logements de type F2, F3 et F4 ainsi que 10 commerces.

Le choix de l’appellation Cabo Huerto n’est absolument pas fortuit. Le projet s’inspire de son emplacement à Cabo Negro et de la beauté qui l’entoure pour nous offrir un cadre idéal qui réunit tous les critères d’un havre de paix. Cabo (en référence à Cabo Negro) combiné à Huerto (qui signifie jardin ou verger en espagnol) est la description parfaite de tout ce que la région et le projet ont à offrir.

Héritage Immobilier place les espaces verts au cœur même du projet érigé en immeubles R+2 et R+3 répartis sur 5 blocs offrant le calme et l’intimité, mais aussi l’ambiance et les distractions d’un véritable village de vacances. Tout a été pensé pour en faire un lieu de villégiature exceptionnel à 500m seulement d’une magnifique plage peu fréquentée.

Avec une architecture andalouse revisitée, les appartements bénéficient d’une belle luminosité et d’un ensoleillement optimal. Les vis-à-vis sont minimisés pour proposer une vue dégagée. Allées piétonnes, jardins, piscines avec toboggans, mini-golf, aire de jeux aventure, installations de street workout, chiringuito,… les activités proposées aux habitants incarnent l’alchimie parfaite entre divertissements et quiétude. Une résidence entièrement sécurisée, avec un accès strictement limité aux habitants.