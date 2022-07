Immobilier : À la découverte du projet Terra Bouskoura (Photos)

Depuis plus de 60 ans, Perla Immobilier œuvre pour proposer des lieux de vie d’exception alliant à la fois confort et modernité.

Le groupe réalise des projets immobiliers résolument tournés vers l’avenir, avec à la clé, une satisfaction totale témoignée par de nombreux clients au fil des années.

Fondée en 1956, Perla Immobilier a su conjuguer son savoir-faire et ses valeurs de transparence et de rigueur pour se tailler une place de choix dans le secteur de l’immobilier au Maroc en offrant à ses clients des produits d’une qualité irréprochable.

Perla Immobilier se tourne définitivement vers l’avenir avec un esprit visionnaire et plein d’optimisme. Le groupe continue de jouer son rôle d’acteur majeur de l’immobilier au Maroc en favorisant les démarches et les technologies innovantes dans ses projets, qu’elles concernent le confort, la qualité ou l’aspect environnemental.

TERRA BOUSKOURA, SYMBOLE DU RAFFINEMENT ET DE L’ART DE VIVRE

En 2020, Perla Immobilier a lancé le projet Terra Bouskoura et a entamé une nouvelle phase dans son parcours d’excellence en obtenant pour ce projet d’appartements de luxe la certification HQETM.

Né pour être pionnier, le projet Terra Bouskoura a été pensé dans un esprit de développement durable, devenant ainsi le seul projet prestigieux au cœur de la Ville Verte à être certifié HQETM, en plus d’avoir atteint le niveau ‘‘Exceptionnel’’.

Un véritable gage de qualité et de confort irréfutable, qui se traduit par des bénéfices concrets au quotidien : une meilleure qualité de vie, la maîtrise des consommations, la sécurité et le confort des espaces de vie aux standards de qualité internationaux tout en y intégrant une démarche basée sur le respect de l’environnement et l’efficacité énergétique.

UN PROJET RÉSIDENTIEL TRÈS HAUT STANDING AU CŒUR DE LA VILLE VERTE

Idéalement située au cœur de la nature, Terra Bouskoura s’étale sur une assiette foncière de cinq hectares dont plus de la moitié sont des espaces verts.

Le projet se trouve à proximité de toutes les commodités nécessaires à la vie urbaine, pour le plus grand confort de ses résidents : crèches et écoles de renom, commerces, structures sportives, médicales et paramédicales, cafés et restaurants, parcours de golf, théâtre, centres de loisirs et de remise en forme, Spas, centres commerciaux, etc…

Terra Bouskoura est constituée de trois tranches de 12 immeubles chacune, au sein d’un bel espace résidentiel clos et sécurisé qui comprend près de 300 magnifiques appartements. Avec trois belles piscines dont une semi-olympique et une salle de sport, les résidents disposent de tous les ingrédients pour une vie harmonieuse et épanouie.

UNE TOUCHE D’ÉLÉGANCE, POUR UN QUOTIDIEN HORS DU COMMUN

Les finitions ont été étudiées et réalisées avec le plus grand soin, donnant au projet un cachet authentique, noble et chaleureux, avec le souci d’assurer une qualité durable. Les appartements sont tout aussi élégants que raffinés, en étage ou en rez-de-jardin avec jardin privatif, vous procurent douceur de vivre au quotidien, un mariage parfait entre luxe et confort.

Une attention particulière a été apportée à tous les niveaux de la construction, de la qualité des matériaux, aux détails des finitions, à la modernité des équipements : Une architecture contemporaine aux lignes épurées, un marbre majestueux de 1er choix pour les intérieurs, avec une boiserie en bois massif, noble et raffinée, un parquet en chevrons de 1ère qualité et une menuiserie aluminium luxueuse.

Une isolation phonique pour un calme absolu, une double exposition des appartements pour une luminosité optimale des espaces de vie, des sanitaires et une robinetterie haut de gamme, une climatisation gainable insonorisée, une cuisine totalement équipée et enfin, des terrasses avec une vue paisible sur la nature…

QU’EST-CE QUE LE LABEL HQETM ?

La certification HQETM est synonyme de qualité et d’exigence. Elle couvre tous les cycles de vie d’un bâtiment : de la construction à la rénovation et l’exploitation, jusqu’à l’aménagement.

Pour être certifié HQETM, le bâtiment doit avoir un haut niveau de performance énergétique et respecter l’environnement.

SANTÉ

L’orientation et la configuration des espaces de vie

La circulation d’air optimale des intérieurs

La qualité sanitaire de l’eau

CONFORT

Le confort hygrothermique

Le confort acoustique

Le confort visuel (luminosité, vis-à-vis)

Le confort olfactif

Un bâtiment adapté aux PMR

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Gestion optimale des orientations et expositions des bâtiments

Équipements électriques éco-efficients (climatisation, éclairage)

Matériaux et procédés de construction isolants

ÉCOLOGIE

La gestion de l’énergie La gestion de l’eau

La gestion des déchets d’activités

Chantier à nuisances réduites