IKEA rappelle un gobelet de voyage

IKEA exhorte tous les clients qui ont un gobelet de voyage TROLIGTVIS marqué «Made in India» à cesser de l’utiliser. Dans un communiqué parvenu à Le Site info, IKEA annonce que des tests récents montrent que le produit peut connaître des taux de produits chimiques dépassant les limites prescrites.

«Par conséquent, IKEA exhorte les clients qui ont acheté ce gobelet de voyage à retourner le produit dans n’importe quel magasin IKEA pour un remboursement complet. IKEA prend la sécurité des produits très au sérieux. Tous les types de produits IKEA sont testés en continu et doivent être conformes aux normes et à la législation applicables, ainsi qu’aux exigences propres à IKEA», peut-on lire dans le communiqué.

La chaîne d’ameublement suédoise a expliqué que les tests d’essais montrent que le gobelet de voyage peut connaître des taux de phtalate de dibuthyle (DBP) dépassant les limites prescrites. «Depuis de nombreuses années, IKEA a décidé d’interdire toute utilisation de phtalates dans les produits en contact avec les aliments et a donc interrompu les ventes du gobelet de voyage pendant l’enquête. L’enquête a montré que les gobelets de voyage marqués «Made in India» pouvaient être affectés. IKEA invite les clients en possession du gobelet de voyage portant la mention «Made in India» à retourner le produit dans n’importe quel magasin IKEA pour un remboursement complet. Aucune preuve d’achat, comme un reçu, n’est requise.», ajoute le communiqué.

A noter que la tasse de voyage TROLIGTVIS est vendue depuis octobre 2019.

H.M.